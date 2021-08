20日放送の『ミュージックステーション SUMMER FES』で「マツケンサンバII」を披露する松平健

テレビ朝日系で20日に3時間半にわたって放送される『ミュージックステーション SUMMER FES』(後6:30~9:48)の出演アーティスト第3弾が13日、発表され、8日に閉幕した東京オリンピック開・閉会式で出演待望論が高まった松平健が「マツケンサンバII」を披露することが決定した。

今回のテーマは、「全曲1億再生超え!令和の最強鬼リピソング」。夏を盛り上げる「お祭りソング生投票企画」も実施される。ネットで待望されていた「マツケンサンバ」は東京五輪の開・閉会式で披露されることはなかったものの、Mステ3時間半SPでのパフォーマンスが決定。松平が「マツケンサンバII」で番組を盛り上げる。

このほか、世界的人気の韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINK、アメリカの有名トーク番組出演も話題となった9人組ガールズグループ・TWICEの出演も決定。AIは旧友・三浦大知との初コラボレーション曲「IN THE MIDDLE feat.三浦大知」を、体験型アートが楽しめる新世代ミュージアム「チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com」(東京・豊洲)から生中継で披露する。

Mステの人気企画「Toshl 3択」第6弾の実施も決定。今回のテーマは、視聴者が選ぶ「カバーしてほしい夏のアゲうた」。事前に視聴者からリクエストを募集し、その中からToshlが候補曲を選定する。今回はスマートフォンでQRコードを読み込んで投票できるため、より気軽に連打投票することが可能となる。

今月17日からは、全国のコンビニ3万店以上でMステオリジナル店内放送PR展開を行うことも決定。オープニングテーマ曲「#1090 〜Million Dreams〜」の放送はもちろんのこと、『SUMMER FES』に出演するアーティスト紹介や情報を番組ナレーターの服部潤が読み上げる。この特番でテレビ初披露となるOfficial髭男dismの最新曲「アポトーシス」の音源も、店内放送の中で特別配信することも決定した。(※店内放送の回数や期間は店舗によって異なる)



■『ミュージックステーション SUMMER FES』出演アーティスト

AI「IN THE MIDDLE feat.三浦大知」

いきものがかり「TSUZUKU」

EXIT「SUPER STAR」

UVERworld feat.山田孝之 / 愛笑む「来鳥江」

エド・シーラン「Shape Of You」「Bad Habits」

Official髭男dism「アポトーシス」

ORANGE RANGE「Enjoy!」「ロコローション」

氣志團「房総魂」「One Night Carnival」

SixTONES「マスカラ」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい夏のアゲうた”

TWICE「Perfect World」

HiHi Jets & 美 少年「High Beat」

BLACKPINK「Lovesick Girls - JP Ver.-」

Hey! Say! JUMP「群青ランナウェイ」

松平健「マツケンサンバII」

森七菜「深海」

優里「ドライフラワー」

※50音順

