【中日スタメン】後半戦再開、さあ逆襲へ！ 柳が先発、伊藤康祐が「2番・左翼」で出場
2021年8月13日 17時21分
◇13日 巨人―中日（東京ドーム）
スターティングメンバーが発表された。中日は前半戦チームトップの7勝を挙げた柳裕也投手（27）が先発する。今季巨人戦には2試合に登板し、2勝0敗、防御率1・20と好相性。後半戦開幕から好スタートを切りたい。
「2番・左翼」で伊藤康祐外野手（21）が、「8番・右翼」で加藤翔平外野手（30）がスタメン入りした。チームは得点力不足の解消が最重要課題。伊藤らの機動力を生かして、少ないチャンスをものにしたい。
【中日】
1番・遊・京田
2番・左・伊藤
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・三ツ俣
8番・右・加藤翔
9番・投・柳
1番・遊・京田
2番・左・伊藤
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・三ツ俣
8番・右・加藤翔
9番・投・柳
【巨人】
1番・右・松原
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・三・岡本和
5番・左・ウィーラー
6番・一・北村
7番・二・吉川尚
8番・捕・小林
9番・投・山口
1番・右・松原
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・三・岡本和
5番・左・ウィーラー
6番・一・北村
7番・二・吉川尚
8番・捕・小林
9番・投・山口
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