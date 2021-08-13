◇13日 巨人―中日（東京ドーム）

スターティングメンバーが発表された。中日は前半戦チームトップの7勝を挙げた柳裕也投手（27）が先発する。今季巨人戦には2試合に登板し、2勝0敗、防御率1・20と好相性。後半戦開幕から好スタートを切りたい。

「2番・左翼」で伊藤康祐外野手（21）が、「8番・右翼」で加藤翔平外野手（30）がスタメン入りした。チームは得点力不足の解消が最重要課題。伊藤らの機動力を生かして、少ないチャンスをものにしたい。

【中日】

1番・遊・京田

2番・左・伊藤

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・捕・木下拓

7番・二・三ツ俣

8番・右・加藤翔

9番・投・柳

【巨人】

1番・右・松原

2番・遊・坂本

3番・中・丸

4番・三・岡本和

5番・左・ウィーラー

6番・一・北村

7番・二・吉川尚

8番・捕・小林

9番・投・山口