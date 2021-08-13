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【中日スタメン】後半戦再開、さあ逆襲へ！ 柳が先発、伊藤康祐が「2番・左翼」で出場

2021年8月13日 17時21分

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中日・柳

中日・柳

◇13日　巨人―中日（東京ドーム）
　スターティングメンバーが発表された。中日は前半戦チームトップの7勝を挙げた柳裕也投手（27）が先発する。今季巨人戦には2試合に登板し、2勝0敗、防御率1・20と好相性。後半戦開幕から好スタートを切りたい。
　「2番・左翼」で伊藤康祐外野手（21）が、「8番・右翼」で加藤翔平外野手（30）がスタメン入りした。チームは得点力不足の解消が最重要課題。伊藤らの機動力を生かして、少ないチャンスをものにしたい。
【中日】
1番・遊・京田
2番・左・伊藤
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・三ツ俣
8番・右・加藤翔
9番・投・柳
【巨人】
1番・右・松原
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・三・岡本和
5番・左・ウィーラー
6番・一・北村
7番・二・吉川尚
8番・捕・小林
9番・投・山口

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