西村経済再生相
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三重県知事の鈴木英敬氏の辞職に伴う知事選（八月二十六日告示、九月十二日投開票）で、元国土交通省自動車...
8月13日
重複立候補制限で柔軟な対応を要請 自民愛知県連
自民党東海ブロック幹事長会議が十二日、名古屋市内のホテルで開かれ、愛知、岐阜、三重、静岡四県の県連幹...
政治チクリ“一笑両断” 漫画家・佐藤正明さん新刊
漫画家の佐藤正明さん（７２）の新刊『一笑両断（いっしょうりょうだん） まんがで斬る政治』が刊行された...
大島理森氏「次世代に託す」 議員引退を正式表明
大島理森衆院議長（７４）＝衆院青森２区、自民党派離脱中＝は１２日、青森県八戸市で記者会見し、次期衆院...
8月12日
鳥取知事「看過できない」 入江の金巡る張本氏発言に
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大島理森議長が衆院選に不出馬へ 議員引退、午後に正式表明
大島理森衆院議長（７４）＝衆院青森２区、自民党派離脱中＝は次期衆院選に立候補せず、議員を引退する意向...