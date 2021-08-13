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西村担当相が靖国参拝　私費で玉串料奉納

2021年8月13日 09時44分 (8月13日 09時56分更新)
　西村経済再生相

　西村経済再生相

　西村康稔経済再生担当相は１３日、終戦の日の１５日に先立ち東京・九段北の靖国神社を参拝した。玉串料を私費で納め、「衆院議員西村康稔」と記帳したと明らかにした。
　記者団の取材に「静かな形でお参りした」と答えた。「犠牲となられた英霊の安寧をお祈りし、日本が戦後歩んできた平和国家の道をさらに進めると改めて誓った」とも述べた。

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