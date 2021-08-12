フワちゃん＆錦鯉『ラヴィット！』オリジナルファミリー、ドイツ村を満喫
2021年8月12日 22時00分 (8月12日 22時06分更新)
13日放送のTBS系朝のバラエティー番組『ラヴィット！』（月～金 前8：00）では、ロケ企画「おでかけ企画inドイツ村」を行う。
母：フワちゃん、父：錦鯉・長谷川、子ども3人、おじ：錦鯉・渡辺の『ラヴィット！』オリジナルファミリーでドイツ村を満喫。
芝生でおもちゃ遊び、ウォータースライダー、芝そり、BBQなど、大人も子どもも大はしゃぎとなる。
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