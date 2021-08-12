名古屋グランパスは12日、横浜M戦（ニッパツ三ツ沢球技場、午後7時開始）に臨む。現在、5戦連続未勝利（2分け3敗）と勢いがないチームは、新戦力の現役ポーランド代表FWヤクブ・シュビルツォク（28）が初のベンチ入り。直近5試合で1得点と攻撃陣が迫力を欠く中、来日初ゴールに期待がかかる。

先発は次の通り

名古屋グランパス

GKランゲラック

DF中谷 進之介

DF木本 恭生

DF吉田 豊

DF成瀬 竣平

MF米本 拓司

MF長澤 和輝

MF稲垣 祥

FW柿谷 曜一朗

FW斎藤 学

FW前田 直輝

横浜マリノス

GK高丘 陽平

DF松原 健

DFチアゴ マルチンス

DF畠中 槙之輔

DFティーラトン

MF喜田 拓也

MF岩田 智輝

MFマルコス ジュニオール

FWエウベル

FW杉本 健勇

FW前田 大然