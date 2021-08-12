【J1名古屋スタメン】新加入のポーランド代表シュビルツォクが初のベンチ入り 5戦連続未勝利打破へ来日初ゴールに期待
2021年8月12日 18時06分
名古屋グランパスは12日、横浜M戦（ニッパツ三ツ沢球技場、午後7時開始）に臨む。現在、5戦連続未勝利（2分け3敗）と勢いがないチームは、新戦力の現役ポーランド代表FWヤクブ・シュビルツォク（28）が初のベンチ入り。直近5試合で1得点と攻撃陣が迫力を欠く中、来日初ゴールに期待がかかる。
先発は次の通り
名古屋グランパス
GKランゲラック
DF中谷 進之介
DF木本 恭生
DF吉田 豊
DF成瀬 竣平
MF米本 拓司
MF長澤 和輝
MF稲垣 祥
FW柿谷 曜一朗
FW斎藤 学
FW前田 直輝
DF中谷 進之介
DF木本 恭生
DF吉田 豊
DF成瀬 竣平
MF米本 拓司
MF長澤 和輝
MF稲垣 祥
FW柿谷 曜一朗
FW斎藤 学
FW前田 直輝
横浜マリノス
GK高丘 陽平
DF松原 健
DFチアゴ マルチンス
DF畠中 槙之輔
DFティーラトン
MF喜田 拓也
MF岩田 智輝
MFマルコス ジュニオール
FWエウベル
FW杉本 健勇
FW前田 大然
DF松原 健
DFチアゴ マルチンス
DF畠中 槙之輔
DFティーラトン
MF喜田 拓也
MF岩田 智輝
MFマルコス ジュニオール
FWエウベル
FW杉本 健勇
FW前田 大然
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