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【J1名古屋スタメン】新加入のポーランド代表シュビルツォクが初のベンチ入り 5戦連続未勝利打破へ来日初ゴールに期待

2021年8月12日 18時06分

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ヤクブ・シュビルツォク

ヤクブ・シュビルツォク

　名古屋グランパスは12日、横浜M戦（ニッパツ三ツ沢球技場、午後7時開始）に臨む。現在、5戦連続未勝利（2分け3敗）と勢いがないチームは、新戦力の現役ポーランド代表FWヤクブ・シュビルツォク（28）が初のベンチ入り。直近5試合で1得点と攻撃陣が迫力を欠く中、来日初ゴールに期待がかかる。
　先発は次の通り
　名古屋グランパス
　GKランゲラック
　DF中谷　進之介
　DF木本　恭生
　DF吉田　豊
　DF成瀬　竣平
　MF米本　拓司
　MF長澤　和輝
　MF稲垣　祥
　FW柿谷　曜一朗
　FW斎藤　学
　FW前田　直輝
　横浜マリノス
　GK高丘　陽平
　DF松原　健
　DFチアゴ　マルチンス
　DF畠中　槙之輔
　DFティーラトン
　MF喜田　拓也
　MF岩田　智輝
　MFマルコス　ジュニオール
　FWエウベル
　FW杉本　健勇
　FW前田　大然

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