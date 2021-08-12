「アイドリッシュセブン Third BEAT!」の場面カット （C）BNOI/アイナナ製作委員会

テレビアニメ『アイドリッシュセブン』の第3期『アイドリッシュセブンThird BEAT!』の第7話場面カットが公開された。

第7話「接触」は、晴れやかな気持ちで仕事に向かうIDOLiSH7。壮五はテレビ局で虎於と遭遇するが、大企業の子息である二人は以前からの知り合いだった。一方、一織と環が通う学校では、転校生の亥清悠が二人に挑発的な態度をとっていた。

同作は、人気スマートフォンゲームが原作で、プレーヤーが芸能事務所で働くマネジャーとして、男性アイドル「IDOLiSH7」を育成していく物語。2018年1～5月にテレビアニメ第1期が放送され、第2期が2020年4月～12月（※新型コロナウイルスの影響による延期期間含む）に放送された。

関連キーワード アニメ