2011年8月10日にCDデビューを飾り、きょうで丸10周年を迎えたKis-My-Ft2。バラエティー番組では果敢に体を張り、ドラマ、映画、舞台では役者として、そして5大ドームツアーも成し遂げるアーティストとして。絶妙なバランスを保ちながら、そしてそれそれが個性を磨き続けながら、7人は可能性を模索し続けてきた。まさに“開拓者”たちでもある。ORICON NEWSでは勝手に(!?)彼らのアニバーサリーをお祝いすべく、キスマイが歩んだこれまでの歴史と魅力をひもとく特集を公開。前編となる今回はグループ全体の足跡をたどりたい。

■デビュー直後に打ち立てた“伝説” カッコ悪さも味方に変える

『Kis-My-Ft2』は、2005年7月26日に北山宏光(KI)、千賀健永(S)、宮田俊哉(M)、横尾渉(Y)、藤ヶ谷太輔(F)、玉森裕太(T)、二階堂高嗣(2)と、メンバーそれぞれの頭文字からとったネーミングで結成。6年にもおよぶジャニーズJr.時代から全国ツアーを行うなど人気は盤石で、2011年2月12日のコンサートツアー最終日公演にて、ファンの前でサプライズ演出によるデビュー発表が行われた。

そして、8月10日に満を持してエイベックスより「Everybody Go」を発売。「この時代のチャンピオンさぁ、つかめNo.1」と歌い上げながらローラースケートでさっそうと駆け抜ける。まさに新たな時代の幕明けを宣言するかのようなデビュー曲をひっさげ、そのわずか18日後には、東京ドーム公演『Kis-My-Ft2 Debut Tour 2011 Everybody Go to TOKYO DOME』を開催するという“伝説”も打ち立てた。

同年からは冠ラジオレギュラー番組『Kis-My-Ft2 キスマイRadio』(文化放送)、2012年からはテレビでも冠レギュラー番組『濱キス』(テレビ朝日系)がスタート。なお、同局深夜枠として『濱キス』以降も、『キス濱ラーニング』、『キス濱テレビ』『OLくらぶ』『キスマイGAME』『キスマイ魔ジック』『キスマイレージ』、そして現在、毎週月曜の午後8時から放送されている『10万円でできるかな』まで、形を変えつつも、レギュラーを約10年つないできた。

バラエティーでの活躍はこれのみにとどまらず、2013年にはフジテレビ系冠番組『キスマイBUSAIKU!?』(現『キスマイ超BUSAIKU!?』)が全国放送開始。「カッコいいオフィスキスの仕方」や「カッコイイ看病の仕方」など自分のカッコよさが最も出る瞬間をテーマにメンバー全員が本気で“カッコいい”と思うシーンを考案・演技してアピールする内容が反響を呼び、カッコイイだけじゃなく“カッコ悪さ”さえも味方に変えて、こちらも現在まで継続する人気番組に成長させた。

■“目立たない”がまさかの強みに大逆転!舞祭組結成 コロナ禍でもファンに寄り添う

グループとしてひとつの転機となったのは2013年12月。メンバーの並び順で後列にいることが多かった、千賀、宮田、横尾、二階堂が、中居正広のプロデュースによって“舞祭組”を結成。「棚からぼたもち」でCDデビューを果たすことに。中居の愛あるイジり満載の楽曲やミュージックビデオは、“メンバー内格差”を自虐にしながらも踏ん張る姿は多くの人の共感を呼び、2014年の10月には『平成舞祭組男(へいせいぶさいくサラリーマン)』でドラマ初主演や、2018年11月には初のライブツアー『舞祭組村のわっと! 驚く! 第1笑』をまわるなど確実に実を結んだ。

バラエティー番組では“脇道アイドル”と称しながらも実は数々の記録の持ち主でもあるキスマイ。現在、シングルCDでは27作連続オリコン1位で、「デビュー(1st)からのシングル連続1位獲得作品数」記録は、KAT-TUNと並ぶ歴代3位タイとなる。

ライブでは、2014年には男性アーティスト史上最速となる4大ドームツアー『2014Concert Tour Kis-My-Journey』を実施。2015年9月の『2015CONCERT TOUR KIS-MY-WORLD』ではグループ初となる東京ドーム4日連続公演、2016年8月の『Kis-My-Ft2 CONCERT 2016 I SCREAM』東京ドーム公演では、ジャニーズ事務所のなかでも最速でツアー動員数200万人を突破した。そして2018年7月の埼玉・西武ドームを含めた5大ドームツアーを行い、ついにツアー動員数は300万人超えを成し遂げた。

デビュー5周年以降も、グループとしての飛躍は続く。2018年にはニッポン放送の24時間生放送『ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』のメインパーソナリティに就任。2年連続で務めた後、昨年は後輩グループ・SixTONESとタッグを組み、ホッとあたたかな時間を届けた。2019年末には念願のNHK紅白歌合戦に初出場。キラキラに輝くローラースケートを履き、夢舞台を踏んだ。また同じく2019年11月には台湾で行われたイベント『ASIA FASHION AWARD 2019 in TAIPEI』に参加し、グループ初の海外パフォーマンスも実現させた。

だが、2020年から始まったコロナ禍は、7人にも大きな影響を与えた。本来はその年4月からアルバム『To-y2』を引っ提げて行う予定だった5大ドームツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2020 To-y2』が全公演中止となる。しかし、何よりもファンを大切する彼らは、10月に東京ドーム初となる無観客生配信ライブを実施した。これは、これまでこの地で何度も公演を行ってきた彼らだからこそなし得た試みともいえる。また、今年も無観客配信ライブ『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2021 HOME』を開催し、なかなか会うことができないファンの心に寄り添った。

さまざまな記録を残しながらも、夢をかなえしっかりとファンの記憶に刻まれるような活躍をみせてきたKis-My-Ft2。時々不器用で、情けないところも垣間見せるけど、いつも全力で、にぎやかで、なによりステージにいるときは最強のアイドルでいてくれる。かつて、中居は彼らの好きなところを「ちょっと足りないところ」と答えた。そんな愛らしさを武器に、7人の旅はこれからも続く。ため息が歓声に変わる日を信じて。

後編では、メンバーそれぞれの魅力にスポットを当てる。

