相馬勇紀

◇９日 Ｊ１第２３節 名古屋―横浜ＦＣ（ニッパツ三ツ沢）

横浜ＦＣ戦に臨む名古屋グランパスのメンバーが発表された。ＦＷ相馬勇紀（２４）が先発入り。五輪代表から帰ってきた直後の先発起用で、成長を見せつける“ただいま弾”を狙う。

この日から、Ｊリーグが本格的に再開。相手は、この夏に積極補強を行った横浜ＦＣ。フィッカデンティ監督も「油断につながる要素は全くない」と警戒感を強める。首位・川崎の背中を追う後半戦の火ぶたが、切って落とされる。

両チームの先発メンバーは次の通り

【名古屋グランパス】

ＧＫ ランゲラック

ＤＦ 中谷 進之介

ＤＦ 宮原 和也

ＤＦ 木本 恭生

ＤＦ 吉田 豊

ＭＦ 米本 拓司

ＭＦ 稲垣 祥

ＦＷ 柿谷 曜一朗

ＦＷ シャビエル

ＦＷ 相馬 勇紀

ＦＷ マテウス

【横浜ＦＣ】

ＧＫ ブローダーセン

ＤＦ 伊野波 雅彦

ＤＦ 韓 浩康

ＤＦ ガブリエウ

ＭＦ マギーニョ

ＭＦ 瀬古 樹

ＭＦ 高橋 秀人

ＭＦ 高木 友也

ＦＷ 松浦 拓弥

ＦＷ 渡辺 千真

ＦＷ 松尾 佑介