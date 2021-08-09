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東京五輪帰りの相馬勇紀が先発入り アウェー横浜FC戦【J1名古屋スタメン】

2021年8月9日 16時18分

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相馬勇紀

相馬勇紀

◇９日　Ｊ１第２３節　名古屋―横浜ＦＣ（ニッパツ三ツ沢）
　横浜ＦＣ戦に臨む名古屋グランパスのメンバーが発表された。ＦＷ相馬勇紀（２４）が先発入り。五輪代表から帰ってきた直後の先発起用で、成長を見せつける“ただいま弾”を狙う。
　この日から、Ｊリーグが本格的に再開。相手は、この夏に積極補強を行った横浜ＦＣ。フィッカデンティ監督も「油断につながる要素は全くない」と警戒感を強める。首位・川崎の背中を追う後半戦の火ぶたが、切って落とされる。
　両チームの先発メンバーは次の通り
　【名古屋グランパス】
ＧＫ　ランゲラック
ＤＦ　中谷　進之介
ＤＦ　宮原　和也
ＤＦ　木本　恭生
ＤＦ　吉田　豊
ＭＦ　米本　拓司
ＭＦ　稲垣　祥
ＦＷ　柿谷　曜一朗
ＦＷ　シャビエル
ＦＷ　相馬　勇紀
ＦＷ　マテウス
【横浜ＦＣ】
ＧＫ　ブローダーセン
ＤＦ　伊野波　雅彦
ＤＦ　韓　浩康
ＤＦ　ガブリエウ
ＭＦ　マギーニョ
ＭＦ　瀬古　樹
ＭＦ　高橋　秀人
ＭＦ　高木　友也
ＦＷ　松浦　拓弥
ＦＷ　渡辺　千真
ＦＷ　松尾　佑介
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