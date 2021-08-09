東京五輪帰りの相馬勇紀が先発入り アウェー横浜FC戦【J1名古屋スタメン】
2021年8月9日 16時18分
◇９日 Ｊ１第２３節 名古屋―横浜ＦＣ（ニッパツ三ツ沢）
横浜ＦＣ戦に臨む名古屋グランパスのメンバーが発表された。ＦＷ相馬勇紀（２４）が先発入り。五輪代表から帰ってきた直後の先発起用で、成長を見せつける“ただいま弾”を狙う。
この日から、Ｊリーグが本格的に再開。相手は、この夏に積極補強を行った横浜ＦＣ。フィッカデンティ監督も「油断につながる要素は全くない」と警戒感を強める。首位・川崎の背中を追う後半戦の火ぶたが、切って落とされる。
両チームの先発メンバーは次の通り
【名古屋グランパス】
ＧＫ ランゲラック
ＤＦ 中谷 進之介
ＤＦ 宮原 和也
ＤＦ 木本 恭生
ＤＦ 吉田 豊
ＭＦ 米本 拓司
ＭＦ 稲垣 祥
ＦＷ 柿谷 曜一朗
ＦＷ シャビエル
ＦＷ 相馬 勇紀
ＦＷ マテウス
ＧＫ ランゲラック
ＤＦ 中谷 進之介
ＤＦ 宮原 和也
ＤＦ 木本 恭生
ＤＦ 吉田 豊
ＭＦ 米本 拓司
ＭＦ 稲垣 祥
ＦＷ 柿谷 曜一朗
ＦＷ シャビエル
ＦＷ 相馬 勇紀
ＦＷ マテウス
【横浜ＦＣ】
ＧＫ ブローダーセン
ＤＦ 伊野波 雅彦
ＤＦ 韓 浩康
ＤＦ ガブリエウ
ＭＦ マギーニョ
ＭＦ 瀬古 樹
ＭＦ 高橋 秀人
ＭＦ 高木 友也
ＦＷ 松浦 拓弥
ＦＷ 渡辺 千真
ＦＷ 松尾 佑介
ＧＫ ブローダーセン
ＤＦ 伊野波 雅彦
ＤＦ 韓 浩康
ＤＦ ガブリエウ
ＭＦ マギーニョ
ＭＦ 瀬古 樹
ＭＦ 高橋 秀人
ＭＦ 高木 友也
ＦＷ 松浦 拓弥
ＦＷ 渡辺 千真
ＦＷ 松尾 佑介
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