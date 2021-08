アニメ『ジョジョの奇妙な冒険-ストーンオーシャン』のキービジュアル(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会

テレビアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』が12月よりNetflixにて全世界独占先行配信、2022年1月よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送されることが決定した。オンラインで行われた配信イベントで発表され、作品公式ツイッターや、番組に出演した主人公・空条徐倫役のファイルーズあいのツイッターでは、共演者のエルメェス・コステロ役・田村睦心、フー・ファイターズ役・伊瀬茉莉也と“ジョジョ立ち”する写真が公開されている。

ファイルーズあいのツイッターでは「『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』新情報解禁イベントのご視聴ありがとうございましたァン!ついに仲間達と揃って、皆様の前に立つことができましたッ!!エルメェス役の田村睦心さんと、フー・ファイターズ役の伊瀬茉莉也さんと、MCの松澤千晶さんと」とジョジョ立ちした写真を投稿。

ヘアメイクもバッチリ決まった写真にファンは「YOU GUYS WERE GREAT!」「YOU LOOK SO BEAUTIFUL」「ファイちゃんかわいい~」「ファイルーズあいさんジョジョ立ち完璧すぎ」「もう、実写版で出て!」などと反応している。

キャストは主人公・空条徐倫役のファイルーズあいのほか、エルメェス・コステロ役を田村睦心、フー・ファイターズ役を伊瀬茉莉也、エンポリオ・アルニーニョ役を種崎敦美、ウェザー・リポート役を梅原裕一郎、ナルシソ・アナスイ役を浪川大輔、空条承太郎役を小野大輔が担当する。

1987年より週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の原作による『ジョジョの奇妙な冒険』。第1部主人公ジョナサン・ジョースターと敵対するディオ・ブランドーとの因縁から始まるストーリーは、「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気が描かれている。

アニメシリーズでは、2012年よりこれまでに、『ジョジョの奇妙な冒険』『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』『岸辺露伴は動かない』とアニメ制作を展開。

今回アニメ化される『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』は、『週刊少年ジャンプ』で1999年~2003年にかけて連載された漫画が原作で、恋人とのドライブ中、交通事故に遭遇した空条徐倫は弁護士と恋人、ロメオにハメられ、15年の刑務所暮らしが確定してしまう。起きるというストーリー。

■スタッフ情報

総監督:鈴木健一

監督:加藤敏幸

シリーズ構成:小林靖子

キャラクターデザイン:筱雅律

サブキャラクターデザイン:土屋圭

スタンドデザイン:石本峻一

プロップデザイン:新妻大輔 宝谷幸稔

美術設定:滝れーき 長澤順子 渡邊由里子

美術監督:渡辺佳人

色彩設計:佐藤裕子

撮影監督:山田和弘

編集:廣瀬清志

CGプロデューサー:濱中裕

CGディレクター:宍戸光太郎

音響監督:岩浪美和

音楽:菅野祐悟

アニメーション制作:david production

関連キーワード アニメ