『ジョジョ』6部、12月にNetflix先行配信 追加キャストに田村睦心＆伊瀬茉莉也＆種崎敦美＆梅原裕一郎＆浪川大輔＆小野大輔 【PV解禁】
2021年8月8日 13時00分 (8月8日 13時05分更新)
テレビアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』が12月よりNetflixにて全世界独占先行配信、2022年1月よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PV、メインスタッフ・追加キャスト情報が発表された。
キャストは主人公・空条徐倫役のファイルーズあいのほか、エルメェス・コステロ役を田村睦心、フー・ファイターズ役を伊瀬茉莉也、エンポリオ・アルニーニョ役を種崎敦美、ウェザー・リポート役を梅原裕一郎、ナルシソ・アナスイ役を浪川大輔、空条承太郎役を小野大輔が担当する。
1987年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の原作による『ジョジョの奇妙な冒険』。第1部主人公ジョナサン・ジョースターと敵対するディオ・ブランドーとの因縁から始まるストーリーは、「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気が描かれている。
アニメシリーズでは、2012年よりこれまでに、『ジョジョの奇妙な冒険』『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』『岸辺露伴は動かない』とアニメ制作を展開。
今回アニメ化される『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』は、『週刊少年ジャンプ』で1999年～2003年にかけて連載された漫画が原作で、恋人とのドライブ中、交通事故に遭遇した空条徐倫は弁護士と恋人、ロメオにハメられ、15年の刑務所暮らしが確定してしまう。起きるというストーリー。
■スタッフ情報
総監督：鈴木健一
監督：加藤敏幸
シリーズ構成：小林靖子
キャラクターデザイン：筱雅律
サブキャラクターデザイン：土屋圭
スタンドデザイン：石本峻一
プロップデザイン：新妻大輔 宝谷幸稔
美術設定：滝れーき 長澤順子 渡邊由里子
美術監督：渡辺佳人
色彩設計：佐藤裕子
撮影監督：山田和弘
編集：廣瀬清志
CGプロデューサー：濱中裕
CGディレクター：宍戸光太郎
音響監督：岩浪美和
音楽：菅野祐悟
アニメーション制作：david production
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シリーズ構成：小林靖子
キャラクターデザイン：筱雅律
サブキャラクターデザイン：土屋圭
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