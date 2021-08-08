アニメ『ジョジョの奇妙な冒険-ストーンオーシャン』のキービジュアル（C）LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会

テレビアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』が12月よりNetflixにて全世界独占先行配信、2022年1月よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PV、メインスタッフ・追加キャスト情報が発表された。

キャストは主人公・空条徐倫役のファイルーズあいのほか、エルメェス・コステロ役を田村睦心、フー・ファイターズ役を伊瀬茉莉也、エンポリオ・アルニーニョ役を種崎敦美、ウェザー・リポート役を梅原裕一郎、ナルシソ・アナスイ役を浪川大輔、空条承太郎役を小野大輔が担当する。

1987年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の原作による『ジョジョの奇妙な冒険』。第1部主人公ジョナサン・ジョースターと敵対するディオ・ブランドーとの因縁から始まるストーリーは、「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気が描かれている。

アニメシリーズでは、2012年よりこれまでに、『ジョジョの奇妙な冒険』『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』『岸辺露伴は動かない』とアニメ制作を展開。

今回アニメ化される『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』は、『週刊少年ジャンプ』で1999年～2003年にかけて連載された漫画が原作で、恋人とのドライブ中、交通事故に遭遇した空条徐倫は弁護士と恋人、ロメオにハメられ、15年の刑務所暮らしが確定してしまう。起きるというストーリー。

■スタッフ情報

総監督：鈴木健一

監督：加藤敏幸

シリーズ構成：小林靖子

キャラクターデザイン：筱雅律

サブキャラクターデザイン：土屋圭

スタンドデザイン：石本峻一

プロップデザイン：新妻大輔 宝谷幸稔

美術設定：滝れーき 長澤順子 渡邊由里子

美術監督：渡辺佳人

色彩設計：佐藤裕子

撮影監督：山田和弘

編集：廣瀬清志

CGプロデューサー：濱中裕

CGディレクター：宍戸光太郎

音響監督：岩浪美和

音楽：菅野祐悟

アニメーション制作：david production

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