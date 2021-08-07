Perfume、『ポリゴンウェイブEP』アートワーク撮影の裏側ティザー公開
2021年8月7日 17時00分 (8月7日 17時06分更新)
テクノポップユニット・Perufmeの7曲入りEP盤『ポリゴンウェイブEP』（9月22日発売）のアーティスト写真やジャケット写真撮影の様子を収めたティザー映像が7日、YouTubeで公開された。
表題曲「ポリゴンウェイヴ」は、Perfumeがゲストパネリストとして出演するAmazonオリジナル番組『ザ・マスクド・シンガー』（9月3日スタート）テーマソング。
EP盤は同曲の世界観で構成されたもので、「ポリゴンウェイヴ」リミックスやインストゥルメンタル、新曲「∞ループ」（ムゲンループ）、「アンドロイド&」（アンドロイドアンド）を含めた計7曲が収録される。
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