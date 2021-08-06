ボーイズグループ・SHINeeの最新アルバム『SUPERSTAR』が、初週7.4万枚を売り上げ、8月3日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。2018/4/30付の『SHINee THE BEST FROM NOW ON』以来、3年3ヵ月ぶり、通算4作目の1位獲得となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： SUPERSTAR ／ SHINee

2位： Perfect World ／ TWICE

3位： Shooting Star Warrior ／ Guilty Kiss

4位： 壽歌(ほぎうた)(予約限定盤) ／ 刀剣男士 大編成 壽2021

5位： Re:Sense ／ King & Prince

6位： Butter ／ BTS

7位： サンバースト ／ The Birthday

8位： Your Choice ／ SEVENTEEN

9位： BTS, THE BEST ／ BTS

10位： ウェルカム・2・アメリカ ／ プリンス

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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