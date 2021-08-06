8/9付週間アルバムランキング1位はSHINeeの『SUPERSTAR』
2021年8月6日 17時00分 (8月6日 17時06分更新)
ボーイズグループ・SHINeeの最新アルバム『SUPERSTAR』が、初週7.4万枚を売り上げ、8月3日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。2018/4/30付の『SHINee THE BEST FROM NOW ON』以来、3年3ヵ月ぶり、通算4作目の1位獲得となった。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： SUPERSTAR ／ SHINee
2位： Perfect World ／ TWICE
3位： Shooting Star Warrior ／ Guilty Kiss
4位： 壽歌(ほぎうた)(予約限定盤) ／ 刀剣男士 大編成 壽2021
5位： Re:Sense ／ King & Prince
6位： Butter ／ BTS
7位： サンバースト ／ The Birthday
8位： Your Choice ／ SEVENTEEN
9位： BTS, THE BEST ／ BTS
10位： ウェルカム・2・アメリカ ／ プリンス
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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