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女子は米国ペアが金メダル　ビーチバレー・６日

2021年8月6日 13時50分 (8月6日 13時56分更新)
　優勝し国旗を掲げて喜ぶ米国のロス（左）、クラインマン組＝潮風公園

　優勝し国旗を掲げて喜ぶ米国のロス（左）、クラインマン組＝潮風公園

　ビーチバレー女子の決勝でロス、クラインマン組（米国）がアルタチョ、クランシー組（オーストラリア）を２―０で下し、金メダルを獲得した。ロスはいずれも異なるペアで、３大会連続のメダル。
　３位決定戦はベルゲデプレ、ハイドリヒ組（スイス）がラトビアのペアに２―０で快勝。女子ではスイスに初のメダルをもたらした。

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