東京事変のシグネチャーモデルとなるトランク型ポータブル・アナログプレイヤー『再生装置』が受注生産販売されることが決定した。米国のポータブル・アナログプレイヤーの老舗CrosleyCrosley社が邦楽アーティストのシグネチャーモデルを生産するのは初めて。きょう6日から受注を開始した。

東京事変のシグネチャーモデル『再生装置』は、Crosley社のトランク型ポータブル・アナログプレイヤーを、東京事変仕様にフル・カスタマイズ。同社の人気上位機種「Portfolio」(ポートフォリオ)シリーズをベースにし、プレイヤー本体と外装箱のデザインは、東京事変の全てのアートワークを手がけるCentral 67の木村豊氏が手がけた。「ボルドーブラウン」「ブルーグリーン」の2色展開される。

受注生産となるこの商品は、UNIVERSAL MUSIC STOREのみで販売(一部海外在住者はBuyeeで購入可能)。生産可能数に達し次第、受注は終了する。税込3万9600円。重さ5.9キロ。商品発送は12月中旬予定。

あわせて、オリジナルフルアルバム6作品『教育』『大人』『娯楽』『スポーツ』『大発見』『音楽』の初回生産限定アナログ盤を9月29日に同時発売することが決定。いずれも24bit/96KHz高音質マスターからカッティングされた重量盤30センチLPの2枚組。初回プレス分のみの数量限定発売となる。

■東京事変アルバム6作品 初回生産限定アナログ盤(9月29日同時発売)

▽『教育』

Side A:林檎の唄/群青日和/入水願い

Side B:遭難/クロール/現実に於て/ 現実を嗤う

Side C:サービス/駅前/御祭騒ぎ

Side D:母国情緒/夢のあと

▽『大人(アダルト)』

Side A:秘密/喧嘩上等/化粧直し

Side B:スーパースター/修羅場 adult ver.

Side C:雪国/ 歌舞伎/ブラックアウト

Side D:黄昏泣き/透明人間/手紙

▽『娯楽(バラエティ)』

Side A:ランプ/ミラーボール/金魚の箱

Side B:私生活/OSCA/黒猫道/復讐

Side C:某都民/SSAW/月極姫

Side D:酒と下戸/キラーチューン/メトロ

▽『スポーツ』

Side A:生きる/電波通信/シーズンサヨナラ

Side B:勝ち戦/FOUL/雨天決行/能動的三分間

Side C:絶体絶命/FAIR/乗り気

Side D:スイートスポット/閃光少女/極まる

▽『大発見』

Side A:天国へようこそ For The Disc/絶対値対相対値/新しい文明開化

Side B:電気のない都市/海底に巣くう男/禁じられた遊び

Side C:ドーパミント! BPM103 /恐るべき大人達/21世紀宇宙の子/かつては男と女

Side D:空が鳴っている/風に肖って行け/女の子は誰でも/天国へようこそ For The Tube

▽『音楽(ミュージック)』

Side A:孔雀/毒味/紫電

Side B:命の帳/黄金比/青のID

Side C:闇なる白/赤の同盟 /銀河民

Side D:獣の理/緑酒/薬漬/一服

