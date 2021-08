武田梨奈

空手2段の女優・武田梨奈(30)が5日、自身のツイッターを更新し、東京五輪で初めて採用された空手の初日、夜に行われる女子形の決勝に進んだ清水希容選手(27)=ミキハウス=について言及し、”特別な思い”をつづった。

武田は午後2時過ぎに「ドキドキが止まらない。I have been waiting for this day... Karate is special to me」と投稿、思いをつづった。直訳すると「この日をずっと待っていた」「空手は私にとって特別」となる。

武田は空手道場で、2009年公開の「ハイキック・ガール!」(西冬彦監督)でデビューした。