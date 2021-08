スノーボード・ハーフパイプの第一人者、米国のショーン・ホワイト(34)が5日、自身のツイッターを更新。4日にスケートボード女子パークで初代女王に輝いた四十住さくら(よそずみ、19)=べンヌ=、銀メダルを獲得した開心那(ひらき・ここな、12)=WHYDAH GROUP=とのスリーショットを公開し、2人をたたえた。

ツイッターには「These girls are so inspiring!! Congratulations Sakura Yosozumi Kokona Hiraki and Sky Brown(刺激的な少女たち!!おめでとう四十住さくら、開心那、スカイ・ブラウン)」とメダルの絵文字を交えて投稿。2人の肩に手を回し、満面の笑みで、2人も“レジェンド”とのスリーショットに笑顔だった。

ホワイト自身も、パークの競技者。今回は、冬季北京五輪まで半年しかないことを考慮し、出場を取りやめたが、会場で取材をしている。