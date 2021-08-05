総務省が四日に発表した住民基本台帳に基づく人口や世帯数（今年一月一日現在）に関し、外国人を含む福井県人口は七十七万四千五百九十六人で、前年から０・７０％（五千四百五十七人）減となった。減少は八年連続。都道府県別で二十四位の減少率だった一方、外国人の人口増加率は福井県が３・１４％で全国トップとなった。

県人口のうち日本人は、七十五万八千八百五十九人で二十一年連続の減少だった。前年よりも０・７８％（五千九百三十六人）減っており、要因は自然減が三千九百七十九人、社会減が千九百五十七人。世帯数は二千二百七十八世帯増の二十八万六千八百七十九世帯で、核家族化によって一九六八（昭和四十三）年の調査開始以降、毎年増加している。

県内外国人人口は、前年より四百七十九人増の一万五千七百三十七人だった。市町別にみると越前市が七百九十二人増の四千九百六人で最多。次いで福井市が百九十五人減の四千五百五十六人。県市町協働課は「越前市はコロナ禍によって大都市圏で職を失った外国人労働者を受け入れる先があり、増加している」とする。

外国人世帯を含む一世帯あたりの平均構成人員は二・五九人で十八年連続で全国一位。同課は「...

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