エビ中、９人体制初の新曲は「イヤフォン・ライオット」 8・11配信スタート
2021年8月4日 18時39分 (8月4日 19時05分更新)
アイドルグループ・私立恵比寿中学が新メンバー3人を加えた9人体制初となる新曲「イヤフォン・ライオット」が、11日午前0時に配信開始されることが決定した。同曲は、きょう4日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（深夜3：00～）でオンエア解禁となる。
エビ中は5月に7年ぶりとなる新メンバー、桜木心菜、小久保柚乃、風見和香が加入。病気療養から復帰した安本彩花も参加し、9人体制の「エビ中第3章」の幕開けとなる。
作詞・児玉雨子氏、作曲・杉山勝彦氏、編曲・野村陽一郎氏と、エビ中の数々の名曲を手がけてきた制作陣が担当。真夏にふさわしいポップなメロディーに乗せ、ポジティプなメッセージを発信する。
「イヤフォン・ライオット」は8月21・22日に横浜赤レンガパーク特設会場で行われる『ファミえん2021』のテーマソング。8月18日発売の『FAMIEN‘21 L.P.』にも収録される。
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