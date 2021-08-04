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川井梨紗子が準決勝へ　レスリング女子５７キロ級

2021年8月4日 13時48分 (8月4日 13時50分更新)
女子５７キロ級２回戦　モンゴルのホンゴルズル・ボルドサイハン（下）を攻める川井梨紗子（榎戸直紀撮影）

女子５７キロ級２回戦　モンゴルのホンゴルズル・ボルドサイハン（下）を攻める川井梨紗子（榎戸直紀撮影）

　女子５７キロ級で、２０１６年リオデジャネイロ大会６３キロ級金メダルの川井梨紗子（ジャパンビバレッジ）が２回戦でホンゴルズル（モンゴル）を７―０で下し、準決勝に進出した。

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