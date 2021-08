Spotifyの累計再生回数で日本のアーティストとしては初の10億回を突破したONE OK ROCK

ロックバンド・ONE OK ROCKが、音楽ストリーミングサービス・Spotifyの累計再生回数で日本のアーティストとしては初となる10億回を突破した。

ONE OK ROCKの楽曲は、海外のSpotifyでは2012年から配信スタート。2017年5月に国内アーティストで初めて1億再生を突破。国内外で勢いが加速し、10億再生の大台に到達し、記念のトロフィーがメンバーに贈呈された。

SpotifyではONE OK ROCKの代表曲を集めたプレイリスト「This is ONE OK ROCK」も聴くことができる。

関連キーワード 音楽