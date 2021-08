ボーイズグループ・SHINeeの最新アルバム『SUPERSTAR』が、初週7.4万枚を売り上げ、8月3日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。2018/4/30付の『SHINee THE BEST FROM NOW ON』以来、3年3ヵ月ぶり、通算4作目の1位獲得となった。

本作は、「“他人と比べる人生”より“自分を信じる人生”を生きていこう」とのメッセージが込められたタイトル曲「SUPERSTAR」をはじめ、今作に向けて制作された新曲「Closer」と「SEASONS」、「枠にとらえられた視線でSHINeeを定義するな」という意味が込められた「Don’t Call Me」の日本語バージョンや「Atlantis」を含めた全5曲を収録している。

<クレジット:オリコン調べ(8/9付:集計期間:7月26日〜8月1日)>

関連キーワード 音楽