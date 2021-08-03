県岐阜商は明徳義塾と対決 初戦から鍛治舎VS馬淵の名将対決【夏の甲子園組み合わせ】
2021年8月3日 16時44分
第１０３回全国高校野球選手権（８月９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が３日、オンライン形式で開かれ、出場４９校の初戦の対戦相手が決まった。
９年ぶり２９度目の夏の甲子園出場となる県岐阜商は、１１日の第３日第２試合で明徳義塾（高知）と対戦。初戦から県岐阜商の鍛治舎巧監督（７０）と明徳義塾を率いる馬淵史郎監督（６５）との名将対決となった。
▽初戦の組み合わせは以下の通り。
第1日（8月9日）
（1）日大山形（山形）―米子東（鳥取）
（2）新田（愛媛）―静岡（静岡）
（3）東明館（佐賀）―日本航空（山梨）
（2）新田（愛媛）―静岡（静岡）
（3）東明館（佐賀）―日本航空（山梨）
第2日（8月10日）
（1）智弁学園（奈良）―倉敷商（岡山）
（2）広島新庄（広島）―横浜（神奈川）
（3）高岡商（富山）―松商学園（長野）
（4）東北学院（宮城）―愛工大名電（愛知）
（2）広島新庄（広島）―横浜（神奈川）
（3）高岡商（富山）―松商学園（長野）
（4）東北学院（宮城）―愛工大名電（愛知）
第3日（8月11日）
（1）ノースアジア大明桜（秋田）―帯広農（北北海道）
（2）県岐阜商（岐阜）―明徳義塾（高知）
（3）神戸国際大付（兵庫）―北海（南北海道）
（4）小松大谷（石川）―高川学園（山口）
（2）県岐阜商（岐阜）―明徳義塾（高知）
（3）神戸国際大付（兵庫）―北海（南北海道）
（4）小松大谷（石川）―高川学園（山口）
第4日（8月12日）
（1）長崎商（長崎）―熊本工（熊本）
（2）専大松戸（千葉）―明豊（大分）
（3）阿南光（徳島）―沖縄尚学（沖縄）
（4）鹿島学園（茨城）―盛岡大付（岩手）
（2）専大松戸（千葉）―明豊（大分）
（3）阿南光（徳島）―沖縄尚学（沖縄）
（4）鹿島学園（茨城）―盛岡大付（岩手）
第5日（8月13日）
（1）大阪桐蔭（大阪）―東海大菅生（西東京）
（2）近江（滋賀）―日大東北（福島）
（3）西日本短大付（福岡）―二松学舎大付（東東京）
（4）京都国際（京都）―前橋育英（群馬）
（2）近江（滋賀）―日大東北（福島）
（3）西日本短大付（福岡）―二松学舎大付（東東京）
（4）京都国際（京都）―前橋育英（群馬）
第6日（8月14日）
（1）智弁和歌山（和歌山）―宮崎商（宮崎）
（2）作新学院（栃木）―高松商（香川）
（3）樟南（鹿児島）―三重（三重）
（4）日本文理（新潟）―敦賀気比（福井）
（2）作新学院（栃木）―高松商（香川）
（3）樟南（鹿児島）―三重（三重）
（4）日本文理（新潟）―敦賀気比（福井）
第7日（8月15日）
（1）弘前学院聖愛（青森）―石見智翠館（島根）
（2）浦和学院（埼玉）―第1日第1試合の勝者
（2）浦和学院（埼玉）―第1日第1試合の勝者
【読まれています】
◆「夏の甲子園」組み合わせが決定 開幕カードは日大山形VS米子東【高校野球】
◆愛工大名電は初出場の東北学院と激突 第2日の第4試合で【夏の甲子園組み合わせ】
◆大阪桐蔭はいきなり東海大菅生と対戦 第5日の第1試合で【夏の甲子園組み合わせ】
◆ドラフト1位候補・風間球打は帯広農と対戦【夏の甲子園組み合わせ】
PR情報