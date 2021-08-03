第１０３回全国高校野球選手権大会（９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が３日、オンライン形式で行われ、３年ぶり１３度目出場の愛工大名電（愛知）は第２日第４試合で初出場の東北学院（宮城）との対戦が決まった。

愛工大名電は高校通算３１本塁打＆最速１４５キロの投打でプロ注目の田村俊介投手（３年）と、同じく今秋ドラフト候補の最速１４７キロ右腕、寺嶋大希投手（３年）を擁し、上位進出の期待が懸かる。

▽初戦の組み合わせは以下の通り。

第1日（8月9日）

（1）日大山形（山形）―米子東（鳥取）

（2）新田（愛媛）―静岡（静岡）

（3）東明館（佐賀）―日本航空（山梨）

第2日（8月10日）

（1）智弁学園（奈良）―倉敷商（岡山）

（2）広島新庄（広島）―横浜（神奈川）

（3）高岡商（富山）―松商学園（長野）

（4）東北学院（宮城）―愛工大名電（愛知）

第3日（8月11日）

（1）ノースアジア大明桜（秋田）―帯広農（北北海道）

（2）県岐阜商（岐阜）―明徳義塾（高知）

（3）神戸国際大付（兵庫）―北海（南北海道）

（4）小松大谷（石川）―高川学園（山口）

第4日（8月12日）

（1）長崎商（長崎）―熊本工（熊本）

（2）専大松戸（千葉）―明豊（大分）

（3）阿南光（徳島）―沖縄尚学（沖縄）

（4）鹿島学園（茨城）―盛岡大付（岩手）

第5日（8月13日）

（1）大阪桐蔭（大阪）―東海大菅生（西東京）

（2）近江（滋賀）―日大東北（福島）

（3）西日本短大付（福岡）―二松学舎大付（東東京）

（4）京都国際（京都）―前橋育英（群馬）

第6日（8月14日）

（1）智弁和歌山（和歌山）―宮崎商（宮崎）

（2）作新学院（栃木）―高松商（香川）

（3）樟南（鹿児島）―三重（三重）

（4）日本文理（新潟）―敦賀気比（福井）

第7日（8月15日）

（1）弘前学院聖愛（青森）―石見智翠館（島根）

（2）浦和学院（埼玉）―第1日第1試合の勝者