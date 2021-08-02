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ハロプロ『ソロフェス！2』視聴者参加型「MIP」新設　審査員に高橋愛、鈴木愛理も

2021年8月2日 12時00分 (8月2日 12時07分更新)
ハロプロメンバー総出演の『ソロフェス！2』

ハロプロメンバー総出演の『ソロフェス！2』

　ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・モーニング娘。’21、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDSのメンバー総勢51人が冠番組をかけ、セルフプロデュースによるソロパフォーマンスで競う『ソロフェス！2』が、8月16日（後7：00）に約5時間にわたってテレ朝チャンネル1およびスカパー！オンデマンドで放送／配信される。
【写真】昨年のMVP・川村文乃（アンジュルム）ら上位3人
　歌唱曲はリクエストをツイッターで公募し、それに応えて挑戦したメンバーや、独自に選曲したメンバーなどさまざま。2度目の挑戦となるメンバーは、前回の反省も踏まえながらパフォーマンスに磨きをかけ、初挑戦となるアンジュルムの新メンバー3人も初々しいステージを披露する。
　前回同様、「MVP」はメンバー間投票で決定するが、今回は審査員と視聴者投票で決定する「MIP」（Most Impressive Performer）を新設。審査員のまこと、鈴木愛理、矢島舞美、高橋愛、DJ KOO、しばたありぼぼ（ヤバいTシャツ屋さん）と視聴者投票によって「MIP」を決める。MIPの視聴者投票は、特設サイト内の応募フォームで受け付ける。
　審査員投票の模様やMVP、MIP受賞者の裏側に密着した舞台裏特番は、９月12日午後5時から放送。
■『ソロフェス！2』出演メンバー
▽モーニング娘。’21
譜久村聖／生田衣梨奈／石田亜佑美／佐藤優樹／小田さくら／野中美希／牧野真莉愛／羽賀朱音／加賀楓／横山玲奈／森戸知沙希／北川莉央／岡村ほまれ／山崎愛生
▽アンジュルム
竹内朱莉／川村文乃／佐々木莉佳子／上國料萌衣／笠原桃奈／伊勢鈴蘭／橋迫鈴／川名凜／為永幸音／松本わかな
▽Juice=Juice
金澤朋子／植村あかり／稲場愛香／井上玲音／段原瑠々／工藤由愛／松永里愛
▽つばきファクトリー
山岸理子／新沼希空／谷本安美／岸本ゆめの／浅倉樹々／小野瑞歩／小野田紗栞／秋山眞緒
▽BEYOOOOONDS
一岡伶奈／島倉りか／西田汐里／江口紗耶／高瀬くるみ／前田こころ／山崎夢羽／岡村美波／清野桃々姫／平井美葉／小林萌花／里吉うたの
■Hello!Project presents『ソロフェス！2』関連番組
（1）Hello!Project presents『ソロフェス！2』放送直前スペシャル
日時：8月13日（金）午後10時
放送・配信チャンネル：BS スカパー! ／スカパー! オンデマンド
（2）Hello!Project presents『ソロフェス！2』
放送日時：８月16日（月）午後7時
放送・配信チャンネル：テレ朝チャンネル１／スカパー! オンデマンド
（3）Hello!Project presents『ソロフェス！2』MIP 決定！舞台裏密着特番
日時：9月12日（日）午後5時
放送・配信チャンネル：テレ朝チャンネル１／スカパー! ！オンデマンド
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