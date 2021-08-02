ハロプロ『ソロフェス！2』視聴者参加型「MIP」新設 審査員に高橋愛、鈴木愛理も
2021年8月2日 12時00分 (8月2日 12時07分更新)
ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・モーニング娘。’21、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDSのメンバー総勢51人が冠番組をかけ、セルフプロデュースによるソロパフォーマンスで競う『ソロフェス！2』が、8月16日（後7：00）に約5時間にわたってテレ朝チャンネル1およびスカパー！オンデマンドで放送／配信される。
歌唱曲はリクエストをツイッターで公募し、それに応えて挑戦したメンバーや、独自に選曲したメンバーなどさまざま。2度目の挑戦となるメンバーは、前回の反省も踏まえながらパフォーマンスに磨きをかけ、初挑戦となるアンジュルムの新メンバー3人も初々しいステージを披露する。
前回同様、「MVP」はメンバー間投票で決定するが、今回は審査員と視聴者投票で決定する「MIP」（Most Impressive Performer）を新設。審査員のまこと、鈴木愛理、矢島舞美、高橋愛、DJ KOO、しばたありぼぼ（ヤバいTシャツ屋さん）と視聴者投票によって「MIP」を決める。MIPの視聴者投票は、特設サイト内の応募フォームで受け付ける。
審査員投票の模様やMVP、MIP受賞者の裏側に密着した舞台裏特番は、９月12日午後5時から放送。
■『ソロフェス！2』出演メンバー
▽モーニング娘。’21
譜久村聖／生田衣梨奈／石田亜佑美／佐藤優樹／小田さくら／野中美希／牧野真莉愛／羽賀朱音／加賀楓／横山玲奈／森戸知沙希／北川莉央／岡村ほまれ／山崎愛生
▽モーニング娘。’21
譜久村聖／生田衣梨奈／石田亜佑美／佐藤優樹／小田さくら／野中美希／牧野真莉愛／羽賀朱音／加賀楓／横山玲奈／森戸知沙希／北川莉央／岡村ほまれ／山崎愛生
▽アンジュルム
竹内朱莉／川村文乃／佐々木莉佳子／上國料萌衣／笠原桃奈／伊勢鈴蘭／橋迫鈴／川名凜／為永幸音／松本わかな
竹内朱莉／川村文乃／佐々木莉佳子／上國料萌衣／笠原桃奈／伊勢鈴蘭／橋迫鈴／川名凜／為永幸音／松本わかな
▽Juice=Juice
金澤朋子／植村あかり／稲場愛香／井上玲音／段原瑠々／工藤由愛／松永里愛
金澤朋子／植村あかり／稲場愛香／井上玲音／段原瑠々／工藤由愛／松永里愛
▽つばきファクトリー
山岸理子／新沼希空／谷本安美／岸本ゆめの／浅倉樹々／小野瑞歩／小野田紗栞／秋山眞緒
山岸理子／新沼希空／谷本安美／岸本ゆめの／浅倉樹々／小野瑞歩／小野田紗栞／秋山眞緒
▽BEYOOOOONDS
一岡伶奈／島倉りか／西田汐里／江口紗耶／高瀬くるみ／前田こころ／山崎夢羽／岡村美波／清野桃々姫／平井美葉／小林萌花／里吉うたの
一岡伶奈／島倉りか／西田汐里／江口紗耶／高瀬くるみ／前田こころ／山崎夢羽／岡村美波／清野桃々姫／平井美葉／小林萌花／里吉うたの
■Hello!Project presents『ソロフェス！2』関連番組
（1）Hello!Project presents『ソロフェス！2』放送直前スペシャル
日時：8月13日（金）午後10時
放送・配信チャンネル：BS スカパー! ／スカパー! オンデマンド
（1）Hello!Project presents『ソロフェス！2』放送直前スペシャル
日時：8月13日（金）午後10時
放送・配信チャンネル：BS スカパー! ／スカパー! オンデマンド
（2）Hello!Project presents『ソロフェス！2』
放送日時：８月16日（月）午後7時
放送・配信チャンネル：テレ朝チャンネル１／スカパー! オンデマンド
放送日時：８月16日（月）午後7時
放送・配信チャンネル：テレ朝チャンネル１／スカパー! オンデマンド
（3）Hello!Project presents『ソロフェス！2』MIP 決定！舞台裏密着特番
日時：9月12日（日）午後5時
放送・配信チャンネル：テレ朝チャンネル１／スカパー! ！オンデマンド
日時：9月12日（日）午後5時
放送・配信チャンネル：テレ朝チャンネル１／スカパー! ！オンデマンド
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