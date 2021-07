スパイダーマンの最大の宿敵として知られ、その凶悪極まりないルックスとキャラクターで熱狂的ファンに愛され続けるマーベルコミックの人気キャラクター「ヴェノム」をフィーチャーした映画1作目『ヴェノム』(ルーベン・フライシャー監督、2018年)が、フジテレビ「土曜プレミアム」枠で7日(後9:00~11:10)に地上初放送される。

敏腕記者エディ・ブロックは、人体実験で死者を出しているという<ライフ財団>の真相を追う中<シンビオート>と呼ばれる地球外生命体を発見し接触してしまう。この意思を持った生命体との接触により、エディの体は寄生され、その声が聞こえるようになる。

「一つになれば、俺たちはなんだってできる」とシンビオートはエディの体をむしばみ、このまま自分の乗り物となることを受け入れれば強大なパワーを与えるという取引を持ちかける。エディは肉体の変化に困惑しながらも、その力に少しずつ魅入られていく。「俺たちは―――ヴェノムだ」こうして“最悪”の存在、ヴェノムが誕生する。

■出演者(吹替)

ヴェノム/エディ・ブロック:トム・ハーディ(中村獅童/諏訪部順一)

アン・ウェイング:ミシェル・ウィリアムズ(中川翔子)

カールトン・ドレイク:リズ・アーメッド(花輪英司)

(C) 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: (C) & TM 2021 MARVEL.

関連キーワード 映画