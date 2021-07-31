角田裕毅はQ1敗退で16番手タイム ポールポジションはハミルトン フェルスタッペンは3番手【F1第11戦ハンガリーGP予選】
2021年7月31日 23時31分
◇３１日 Ｆ１第１１戦ハンガリーＧＰ予選（ハンガロリンク）
アルファタウリ・ホンダの角田裕毅（２１）はＱ１（第１ラウンド）で敗退し、１６番手タイムに終わった。３０日のフリー走行１回目では４コーナーでスピンし、リアからバリアーに衝突。マシンを壊して十分な走行時間を作れなかったことが予選にも響いた。
ポールポジションはメルセデスのルイス・ハミルトン（英国）で記録上は第４戦スペインＧＰ以来、７戦ぶり３度目。２番手にはチームメートのバルテリ・ボッタス（フィンランド）が続いた。
ホンダ勢ではレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が３番手で同僚セルジオ・ペレス（メキシコ）も４番手。アルファタウリのピエール・ガスリー（フランス）が５番手に食い込んだ。
◆Ｆ１第１１戦ハンガリーＧＰ予選暫定結果
１・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
２・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
３・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
４・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
５・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
６・ランド・ノリス（マクラーレン）
７・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
８・エステバン・オコン（アルピーヌ）
９・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１０・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
（以上Ｑ３進出）
１１・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
１２・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１３・キミ・ライコネン（アルファロメオ）
１４・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
１５・カルロス・サインツ（フェラーリ）
（以上Ｑ２進出）
１６・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）
１７・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１８・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１９・ニキータ・マゼピン（ハース）
タイムなし・ミック・シューマッハー（ハース）
１・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
２・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
３・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
４・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
５・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
６・ランド・ノリス（マクラーレン）
７・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
８・エステバン・オコン（アルピーヌ）
９・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１０・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
（以上Ｑ３進出）
１１・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
１２・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１３・キミ・ライコネン（アルファロメオ）
１４・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
１５・カルロス・サインツ（フェラーリ）
（以上Ｑ２進出）
１６・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）
１７・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１８・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１９・ニキータ・マゼピン（ハース）
タイムなし・ミック・シューマッハー（ハース）
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