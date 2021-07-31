本文へ移動

混合リレー、日本は１３位　トライアスロン・３１日

2021年7月31日 09時46分 (7月31日 10時06分更新)
　混合リレー　１３位でゴールしたアンカーの小田倉真（右端）＝お台場海浜公園特設コース

　混合リレー　１３位でゴールしたアンカーの小田倉真（右端）＝お台場海浜公園特設コース

　トライアスロンの新種目の混合リレーで、高橋侑子（富士通）ニナー賢治（ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本）岸本新菜（福井県スポーツ協会・稲毛インター）小田倉真（三井住友海上）の日本は１時間２７分２秒で１３位だった。英国が１時間２３分４１秒で優勝して初代王者。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

スポーツの新着

記事一覧