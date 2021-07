「Say My Name」が『スッキリ』8月のテーマソングに決定した與真司郎

AAA・與真司郎のアーティスト活動休前最後のアルバム『THIS IS WHERE WE PROMISE』(8月11日発売)に収録される「Say My Name」が、日本テレビ系『スッキリ』の8月テーマソングに決定した。

與は自身のインスタグラムで「ホンマに応援してくれているファンのみなさんのおかげです。テレビで毎日自分のMVが流れるなんて未だに信じられない。。。笑 みなさん毎日スッキリみてくださーい」とコメントしている。

同曲は男女の恋の駆け引きをテーマにしたファンキーなダンスチューン。ミュージックビデオ(MV)では、AAAでのメンバーカラーであるブルーの空間で歌詞に合わせて女性と恋の駆け引きを楽しむ様子や、マイクスタンドを使ったクールなダンスを披露しており、衣装や髪形などの変化でクール・セクシー・キュートの3人の與真司郎の表情を楽しめる映像となっている。

新アルバムをひっさげたアリーナツアーは、9月11日の宮城・ゼビオアリーナ仙台を皮切りに全国5ヶ所9公演が予定されている。

関連キーワード エンタメ総合