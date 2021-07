300円を中心にした手頃な価格と、デザイン性の高さが人気の雑貨ブランド「3COINS」(スリーコインズ)。そんな3COINSが、ピクサーとコラボした限定アイテム第2弾を全国の3COINSで8月28日より発売。なお、発売初日は購入希望者に対して事前抽選を行う。

3COINSでは、22日よりピクサーコラボ第1弾として『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『カーズ』の3作品のアイテムを販売。第2弾では3作品に加え、『ファインディング・ニモ』のキャラクターをデザインしたアイテムが登場する。

キャップ部分にキャラクターのフィギュアが付いた『キャンディボトル』や『食器セット』、お子様ランチが作れそうなロケット型の『ダイカットランチプレート』、キャラクター柄の『アルミホイル』など全22種59アイテムがラインナップ。また、通販限定で『マルチケース』『巾着マット』『布団カバーセット』が販売される。いずれもカラフルで、家族みんなで使えるデザインとなっている。

ピクサー限定アイテム第2弾は、全国の3COINS(3COINS+plus、colle、3COINS OOOPS!、3COINS station、ASOKO+3COINS、一部店舗を除く)で8月28日より発売。なお、3COINS公式通販「PAL CLOSET/パルクローゼット」では8月30日より発売。事前抽選に関する情報は、3COINS公式サイト(https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/3coins/2021/pixar/)に掲載。

(c)Disney/Pixar

MR.POTATO HEAD & MRS.POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission.

(c)Hasbro. All Rights Reserved.

(c)POOF-Slinky,LLC

