8/2付週間アルバムランキング1位はKing & Princeの『Re:Sense』
2021年7月30日 17時00分 (7月30日 17時07分更新)
King & Princeの最新アルバム『Re:Sense』（リセンス）が、初週45.8万枚を売り上げ、7月27日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Re:Sense ／ King & Prince
2位： PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 ／ PRODUCE 101 JAPAN SEASON2
3位： scent of memory ／ SEKAI NO OWARI
4位： CHAOS CITY ／ 今市隆二
5位： BLOOD COMPACT ／ GO TO THE BEDS
6位： Butter ／ BTS
7位： BTS, THE BEST ／ BTS
8位： Your Choice ／ SEVENTEEN
9位： 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 劇中歌アルバムVol.2 ／ スタァライト九九組
10位： 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 劇中歌アルバムVol.1 ／ スタァライト九九組
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
【オリコンランキングご利用上のご注意】
オリコンランキング（売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング）の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト（PC、ブログ、携帯電話等）や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。
オリコンランキング（売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング）の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト（PC、ブログ、携帯電話等）や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。
キンプリ新アルバム『Re:Sense』収録内容を一挙公開 ユニット曲も明らかに
【写真】キンプリ『MUSIC FAIR』出演時のリラックスショット
【写真】『Tarzan』表紙に登場した岸優太、バキバキ腹筋を大胆披露
【写真】インスタライブも予告 Twitter初投稿は「King & Princeです！いぇい」
【写真】キンプリ平野紫耀、色気漂う『anan』ソロ初表紙
【写真】キンプリ『MUSIC FAIR』出演時のリラックスショット
【写真】『Tarzan』表紙に登場した岸優太、バキバキ腹筋を大胆披露
【写真】インスタライブも予告 Twitter初投稿は「King & Princeです！いぇい」
【写真】キンプリ平野紫耀、色気漂う『anan』ソロ初表紙
PR情報