King & Prince『Re:Sense』（ユニバーサル ミュージック／7月21日発売）

King & Princeの最新アルバム『Re:Sense』（リセンス）が、初週45.8万枚を売り上げ、7月27日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Re:Sense ／ King & Prince

2位： PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 ／ PRODUCE 101 JAPAN SEASON2

3位： scent of memory ／ SEKAI NO OWARI

4位： CHAOS CITY ／ 今市隆二

5位： BLOOD COMPACT ／ GO TO THE BEDS

6位： Butter ／ BTS

7位： BTS, THE BEST ／ BTS

8位： Your Choice ／ SEVENTEEN

9位： 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 劇中歌アルバムVol.2 ／ スタァライト九九組

10位： 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 劇中歌アルバムVol.1 ／ スタァライト九九組

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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