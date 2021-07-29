本文へ移動

水沼は準決勝進出、川本は敗退　競泳男子１００メートルバタフライ

2021年7月29日 20時39分 (7月29日 20時47分更新)
男子１００メートルバタフライ予選で力泳する川本武史（沢田将人撮影）

男子１００メートルバタフライ予選で力泳する川本武史（沢田将人撮影）

  • 男子１００メートルバタフライ予選で力泳する川本武史（沢田将人撮影）
  • 男子１００メートルバタフライ予選を終え、引き揚げる川本武史（沢田将人撮影）
　競泳男子１００メートルバタフライ予選で水沼尚輝（新潟医療福祉大職）は全体１２位で準決勝に進み、川本武史（トヨタ自動車）は２０位で落選した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

東京五輪の新着

記事一覧