みちょぱ“破壊力抜群”な浴衣姿 賛辞の声が続々「めっちゃキレイ」「お美しい」
2021年7月29日 07時40分 (7月29日 08時06分更新)
タレントのみちょぱこと池田美優が28日、自身のインスタグラムを更新し、浴衣姿の写真を公開した。
みちょぱは、艶やかな浴衣姿でうちわを持った写真とともに「夏ですよ～」と投稿。
SNS上では「浴衣姿めっちゃキレイ」「破壊力抜群」「お美しい」などの賛辞が寄せられている。
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