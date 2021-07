SEVENTEEN『2021 SEVENTEEN ONLINE CONCERT[IN-COMPLETE]』(PLEDIS JAPAN)

SEVENTEENのオンラインコンサートを収録した映像作品『2021 SEVENTEEN ONLINE CONCERT[IN-COMPLETE]』が、初週1.3万枚を売り上げ、7月29日発表の最新「オリコン週間DVD ランキング」で、初登場1位を獲得した。

SEVENTEENのDVDの1位は、2017/9/4 付の『'17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN』(2017 年8 月発売)以来、3年11ヵ月ぶり、通算2作目となった。

また、音楽作品のDVD とBlu-ray Disc(以下BD)を合計した同日付「オリコン週間ミュージックDVD・BD ランキング」でも、合計初週売上1.3万枚でDVDランキングに同じく、2017/9/4 付の『'17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN』(2017 年8 月発売)以来、3年11 ヵ月ぶり、通算2作目の1位を獲得した。

・DVD ランキングは1999/4/5 付〜集計開始

・BD ランキングは2008/7/7 付〜集計開始

・ミュージックDVD・Blu-ray Disc ランキングは2013/10/14 付〜集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2021/8/2 付:集計期間:2021 年7 月19 日~7 月25 日)>

