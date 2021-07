3月にBlue Note Tokyoで開催した『桑田佳祐「静かな春の戯れ 〜Live in Blue Note Tokyo〜」』

サザンオールスターズ・桑田佳祐のソロ4年ぶりとなる新作EP(タイトル未定)完全生産限定盤の映像特典として、3月に東京・青山のBlue Note Tokyoで行われた無観客配信ライブ『桑田佳祐「静かな春の戯れ 〜Live in Blue Note Tokyo〜」』が完全収録されることが発表となった。桑田の作品の特典としてライブ映像が丸々1本収録されるのは初となる。

同ライブは、桑田のソロやKUWATA BANDの楽曲を中心に、桑田がリスペクトする昭和40年~50年代の名曲カバーを含む全24曲披露。なかでも、民放共同企画「一緒にやろう」応援ソングとして書き下ろされた「SMILE~晴れ渡る空のように~」の初ライブ歌唱はライブのハイライトとなり、大きな感動を呼んだ。

パッケージ化が熱望されていた同公演が、EPの完全生産限定盤特典として収録されることが決定。収録時間2時間超え、それだけで1つの作品として成立するクオリティの超豪華特典となる。完全生産限定盤AはBlu-ray、BはDVDに収められる。

■完全生産限定盤 特典DISC収録内容(Blu-ray/DVD共通)

『静かな春の戯れ~Live in Blue Note Tokyo~』

・ソバカスのある少女 ※1

・孤独の太陽

・若い広場

・DEAR MY FRIEND

・こんな僕で良かったら

・愛のささくれ~Nobody loves me

・簪 / かんざし

・SO WHAT?

・東京ジプシー・ローズ

・グッバイ・ワルツ

・月光の聖者達(ミスター・ムーンライト)

・かもめ ※2

・灰色の瞳 ※3

・東京

・SMILE~晴れ渡る空のように~

・明日へのマーチ

・大河の一滴

・スキップ・ビート(SKIPPED BEAT)

・真夜中のダンディー

・Iko Iko※4〜ヨシ子さん

・君をのせて※5〜悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)

・明日晴れるかな

※1 ティン・パン・アレー(カバー)/AL「キャラメル・ママ」(1975.11)

※2 浅川マキ(カバー)/SG「夜が明けたら/かもめ」(1969.07)

※3 加藤登紀子&長谷川きよし(カバー/SG「灰色の瞳」(1974.03)

※4 ドクター・ジョン(カバー)/AL「ガンボ」(1972.04)

※5 沢田研二(カバー)/SG「君をのせて」(1971.11)

