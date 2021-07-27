BAD HOP、横浜アリでヒップホップ・フェス9・2開催 Awich＆JP THE WAVYら“FRIENDS”計15組出演
2021年7月27日 21時56分 (7月27日 22時06分更新)
9月1日に横浜アリーナでのリベンジ公演を控えている、神奈川県川崎市出身の8人組ヒップホップクルー・BAD HOPが、翌2日に『BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2』と銘打ったヒップホップ・フェスを行うと27日、発表した。同フェスはBAD HOPとゆかりのあるアーティストら計15組が登場。それぞれがショウケースを披露する予定という。また、こうした試みはBAD HOPにとって初めて。
2020年3月、2021年1月と、二度も横浜アリーナでの公演が中止・延期となってしまったBAD HOP。『BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2』はBAD HOPが主催者となり、出演者にはJP THE WAVYやLEX、Awich、ゆるふわギャング、KANDYTOWNといった強力な“FRIENDS”が名を連ねている。
今回の発表に伴い『DAY2』オリジナルのフライヤー画像も公開された。豪華出演者らの顔ぶれが並ぶメイン・フライヤーはK2によるデザイン。そして、イベントの詳細テキストが並ぶフライヤーはIkuya Fushimiが手掛けた。
チケットは全席指定8000円。イープラス先行販売期間は8月3日午後9時～9日午後11時59分まで。
■出演アーティスト
・BAD HOP
・JP THE WAVY
・LEX
・Leon Fanourakis
・HEZRON
・MC TYSON
・KOWICHI
・SANTAWORLDVIEW
・ゆるふわギャング
・MONYPETZJNKMN
・Hideyoshi
・Jin Dogg
・Awich
・KANDYTOWN
・DJ CHARI
・BAD HOP
・JP THE WAVY
・LEX
・Leon Fanourakis
・HEZRON
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