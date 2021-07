9月2日に開催されることが発表された『BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2』

9月1日に横浜アリーナでのリベンジ公演を控えている、神奈川県川崎市出身の8人組ヒップホップクルー・BAD HOPが、翌2日に『BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2』と銘打ったヒップホップ・フェスを行うと27日、発表した。同フェスはBAD HOPとゆかりのあるアーティストら計15組が登場。それぞれがショウケースを披露する予定という。また、こうした試みはBAD HOPにとって初めて。

2020年3月、2021年1月と、二度も横浜アリーナでの公演が中止・延期となってしまったBAD HOP。『BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2』はBAD HOPが主催者となり、出演者にはJP THE WAVYやLEX、Awich、ゆるふわギャング、KANDYTOWNといった強力な“FRIENDS”が名を連ねている。

今回の発表に伴い『DAY2』オリジナルのフライヤー画像も公開された。豪華出演者らの顔ぶれが並ぶメイン・フライヤーはK2によるデザイン。そして、イベントの詳細テキストが並ぶフライヤーはIkuya Fushimiが手掛けた。

チケットは全席指定8000円。イープラス先行販売期間は8月3日午後9時~9日午後11時59分まで。

■出演アーティスト

・BAD HOP

・JP THE WAVY

・LEX

・Leon Fanourakis

・HEZRON

・MC TYSON

・KOWICHI

・SANTAWORLDVIEW

・ゆるふわギャング

・MONYPETZJNKMN

・Hideyoshi

・Jin Dogg

・Awich

・KANDYTOWN

・DJ CHARI

