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矢沢は１９位、決勝に進めず　カヌー・２７日

2021年7月27日 18時36分 (7月27日 18時56分更新)
　女子カヤックシングル準決勝のレース後、無念そうな表情の矢沢亜季＝カヌー・スラロームセンター

　女子カヤックシングル準決勝のレース後、無念そうな表情の矢沢亜季＝カヌー・スラロームセンター

　カヌースラロームの女子カヤックシングル準決勝で、矢沢亜季（昭和飛行機都市開発）は１２４・７３点で１９位となり、上位１０人による決勝に進めなかった。ファンク（ドイツ）が優勝した。

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