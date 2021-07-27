BTS「MIC Drop」リミックスMV、10億再生突破 世界的DJスティーブ アオキ共演作
2021年7月27日 12時46分 (7月27日 13時07分更新)
韓国の7人組グループ・BTSの「MIC Drop」リミックスミュージックビデオ（2017年11月公開）が26日午後7時46分頃、YouTubeでの再生回数10億回を達成した。10億再生突破は13億回超の「DNA」「Boy With Luv （Feat. Halsey）」、11億回超の「Dynamite」に続き、通算4作目となる。
「MIC Drop」リミックスは、2017年9月発売の『LOVE YOURSELF 承 ‘Her’』収録曲「MIC Drop」を世界的DJスティーブ アオキがリミックスした曲。MVではBTSとスティーブ アオキが共演し、独特で強烈なサウンドとBTSの華麗なパフォーマンス、感覚的で洗練された映像美が融合している。特に、後半でマイクを落とす場面が大きな話題を集めた。
なお、BTSの1億再生以上のMVは韓国作品34本、日本作品は「Airplane pt.2 -Japanese ver.-」「Stay Gold」「Lights」「Film out」の4本で計38本となっている。
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