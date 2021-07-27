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宮崎の農地に米軍ヘリ不時着　けが人なし

2021年7月27日 12時38分 (7月27日 12時51分更新)
　２７日午前９時２５分ごろ、宮崎県串間市崎田の農地で「米軍のヘリコプターが不時着している」と１１０番があった。県警によると、搭乗員２人を含めけが人はいないという。

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