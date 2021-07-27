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名鉄名古屋本線の踏切事故、約２００人に影響 名古屋・南区
名古屋市南区の名鉄名古屋本線鳴海―本星崎間の踏切で２７日午前０時ごろ、豊橋発名鉄名古屋行き下り準急電...
7月27日
レンガ持って小学校に侵入 建造物侵入の疑いで名古屋・中区の男逮捕
小学校にレンガを持って侵入したとして、名古屋・中署は建造物侵入の疑いで、名古屋市中区大須１、無職松原...
台風８号、東北に上陸の恐れ 大気不安定で大雨・暴風
台風８号は２７日、関東の東の海上を北寄りに進み、本州に接近した。夜遅くから２８日未明にかけて東北に接...
黒い雨「真実伝える責務」 上告断念受け原告団ら会見
黒い雨訴訟の原告団と弁護団は２７日、菅義偉首相の上告断念表明を受け、正午から広島市内で記者会見を開い...
ＪＡＸＡ、新型エンジン実験成功 観測ロケットを打ち上げ
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２７日、鹿児島県肝付町の内之浦宇宙空間観測所で、メタンと酸素の混合...
山梨、静岡県が富士川流域を調査 水質や汚泥、２８日開始
山梨県と静岡県は２７日、両県にまたがる富士川流域で水質や汚泥の調査をするための覚書を締結した。２８日...