ジャニーズの7人組グループ・Kis-My-Ft2の楽曲が、デビュー10周年記念日の8月10日からサブスクリプション(定額制)ストリーミングサービスで解禁されることか決定した。LINE MUSICで期間限定での配信となる。

サブスクで解禁される楽曲は、全シングルと、デビュー10周年記念日の8月10日にリリースされるベストアルバム『BEST of Kis-My-Ft2』収録曲を含めた全66曲。ベストアルバムにはファン投票で選ばれた「BEST of 15 tracks」や、「ソロ&ユニット曲厳選集&再レコーディング曲」なども収録されており、これらもLINE MUSICで配信される。

LINE MUSICでは、キスマイの楽曲を歌うことができるカラオケ機能があるほか、LINEアプリのプロフィール・トークBGM設定や、おすすめの楽曲をLINEのトークでシェアし合うことも可能。8月10日以降、楽曲をさらに楽しめる企画も予定されている。

■LINE MUSIC 配信予定楽曲(8月10日~)

▼シングルコレクション+新曲

・A10TION

・Everybody Go

・We never give up!

・SHE! HER! HER!

・WANNA BEEEE!!!

・Shake It Up

・アイノビート -Dance ver.-

・My Resistance -タシカナモノ-

・運命Girl

・キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜

・S.O.S(Smile On Smile)

・キミとのキセキ

・SNOW DOMEの約束

・Luv Sick

・光のシグナル

・Another Future

・Thank youじゃん!

・Kiss魂

・AAO

・最後もやっぱり君

・Gravity

・Sha la la☆Summer Time

・Tonight

・君のいる世界

・SEVEN WISHES

・PICK IT UP

・赤い果実

・HOME

・L.O.V.E.

・君、僕。

・君を大好きだ

・HANDS UP

・Edge of Days

・ENDLESS SUMMER

・Luv Bias

・[bonus track] 新曲

▼ファン投票 BEST of 15 Tracks

・A.D.D.I.C.T.

・Black & White

・ETERNAL MIND

・#1 Girl

・CHUDOKU

・I Scream Night

・Tell me why

・if

・Flamingo

・負けないで

・タナゴコロ

・MU-CHU-DE 恋してる

・感じるままに輝いて

・Good-bye, Thank you

・Re:

▼ソロ&ユニット厳選集&再レコーディング曲

・DON'T WANNA DIE(北山宏光)

・Exit(千賀健永)

・ヲタクだったってIt’s Alright!(宮田俊哉)

・ワッター弁当(横尾渉)

・MARIA(藤ヶ谷太輔)

・Love Story(玉森裕太)

・はぐすた(二階堂高嗣)

・REAL ME(北山宏光 & 藤ヶ谷太輔)

・Happy Birthday(北山宏光 & 二階堂高嗣)

・70億分の2(二階堂高嗣 & 千賀健永)

・ConneXion(藤ヶ谷太輔 & 千賀健永 & 横尾渉)

・Touch(藤ヶ谷太輔 & 玉森裕太)

・星に願いを(玉森裕太 & 宮田俊哉)

・棚からぼたもち(舞祭組)

・Good-bye, Thank you 2021(Kis-My-Ft2)

※曲順など詳細はオフィシャルサイトにて順次発表

