キスマイ、ついにサブスク解禁 デビュー10周年記念日にLINE MUSICで66曲
2021年7月26日 22時05分 (7月26日 23時05分更新)
ジャニーズの7人組グループ・Kis-My-Ft2の楽曲が、デビュー10周年記念日の8月10日からサブスクリプション（定額制）ストリーミングサービスで解禁されることか決定した。LINE MUSICで期間限定での配信となる。
サブスクで解禁される楽曲は、全シングルと、デビュー10周年記念日の8月10日にリリースされるベストアルバム『BEST of Kis-My-Ft2』収録曲を含めた全66曲。ベストアルバムにはファン投票で選ばれた「BEST of 15 tracks」や、「ソロ&ユニット曲厳選集＆再レコーディング曲」なども収録されており、これらもLINE MUSICで配信される。
LINE MUSICでは、キスマイの楽曲を歌うことができるカラオケ機能があるほか、LINEアプリのプロフィール・トークBGM設定や、おすすめの楽曲をLINEのトークでシェアし合うことも可能。8月10日以降、楽曲をさらに楽しめる企画も予定されている。
■LINE MUSIC 配信予定楽曲（8月10日～）
▼シングルコレクション＋新曲
・A10TION
・Everybody Go
・We never give up!
・SHE! HER! HER!
・WANNA BEEEE!!!
・Shake It Up
・アイノビート -Dance ver.-
・My Resistance -タシカナモノ-
・運命Girl
・キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜
・S.O.S（Smile On Smile）
・キミとのキセキ
・SNOW DOMEの約束
・Luv Sick
・光のシグナル
・Another Future
・Thank youじゃん！
・Kiss魂
・AAO
・最後もやっぱり君
・Gravity
・Sha la la☆Summer Time
・Tonight
・君のいる世界
・SEVEN WISHES
・PICK IT UP
・赤い果実
・HOME
・L.O.V.E.
・君、僕。
・君を大好きだ
・HANDS UP
・Edge of Days
・ENDLESS SUMMER
・Luv Bias
・[bonus track] 新曲
▼シングルコレクション＋新曲
・A10TION
・Everybody Go
・We never give up!
・SHE! HER! HER!
・WANNA BEEEE!!!
・Shake It Up
・アイノビート -Dance ver.-
・My Resistance -タシカナモノ-
・運命Girl
・キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜
・S.O.S（Smile On Smile）
・キミとのキセキ
・SNOW DOMEの約束
・Luv Sick
・光のシグナル
・Another Future
・Thank youじゃん！
・Kiss魂
・AAO
・最後もやっぱり君
・Gravity
・Sha la la☆Summer Time
・Tonight
・君のいる世界
・SEVEN WISHES
・PICK IT UP
・赤い果実
・HOME
・L.O.V.E.
・君、僕。
・君を大好きだ
・HANDS UP
・Edge of Days
・ENDLESS SUMMER
・Luv Bias
・[bonus track] 新曲
▼ファン投票 BEST of 15 Tracks
・A.D.D.I.C.T.
・Black & White
・ETERNAL MIND
・#1 Girl
・CHUDOKU
・I Scream Night
・Tell me why
・if
・Flamingo
・負けないで
・タナゴコロ
・MU-CHU-DE 恋してる
・感じるままに輝いて
・Good-bye, Thank you
・Re：
・A.D.D.I.C.T.
・Black & White
・ETERNAL MIND
・#1 Girl
・CHUDOKU
・I Scream Night
・Tell me why
・if
・Flamingo
・負けないで
・タナゴコロ
・MU-CHU-DE 恋してる
・感じるままに輝いて
・Good-bye, Thank you
・Re：
▼ソロ＆ユニット厳選集&再レコーディング曲
・DON'T WANNA DIE（北山宏光)
・Exit（千賀健永）
・ヲタクだったってIt’s Alright!（宮田俊哉）
・ワッター弁当（横尾渉）
・MARIA（藤ヶ谷太輔）
・Love Story（玉森裕太）
・はぐすた（二階堂高嗣）
・REAL ME（北山宏光 & 藤ヶ谷太輔）
・Happy Birthday（北山宏光 & 二階堂高嗣）
・70億分の2（二階堂高嗣 & 千賀健永）
・ConneXion（藤ヶ谷太輔 & 千賀健永 & 横尾渉）
・Touch（藤ヶ谷太輔 & 玉森裕太）
・星に願いを（玉森裕太 & 宮田俊哉）
・棚からぼたもち（舞祭組）
・Good-bye, Thank you 2021（Kis-My-Ft2）
※曲順など詳細はオフィシャルサイトにて順次発表
・DON'T WANNA DIE（北山宏光)
・Exit（千賀健永）
・ヲタクだったってIt’s Alright!（宮田俊哉）
・ワッター弁当（横尾渉）
・MARIA（藤ヶ谷太輔）
・Love Story（玉森裕太）
・はぐすた（二階堂高嗣）
・REAL ME（北山宏光 & 藤ヶ谷太輔）
・Happy Birthday（北山宏光 & 二階堂高嗣）
・70億分の2（二階堂高嗣 & 千賀健永）
・ConneXion（藤ヶ谷太輔 & 千賀健永 & 横尾渉）
・Touch（藤ヶ谷太輔 & 玉森裕太）
・星に願いを（玉森裕太 & 宮田俊哉）
・棚からぼたもち（舞祭組）
・Good-bye, Thank you 2021（Kis-My-Ft2）
※曲順など詳細はオフィシャルサイトにて順次発表
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