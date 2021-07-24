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三宅宏実は記録なし　重量挙げ・２４日

2021年7月24日 16時06分 (7月24日 16時23分更新)
　女子４９キロ級　ジャークで９９キロに失敗した三宅宏実＝東京国際フォーラム

　女子４９キロ級　ジャークで９９キロに失敗した三宅宏実＝東京国際フォーラム

  • 　女子４９キロ級　ジャークで９９キロに失敗した三宅宏実＝東京国際フォーラム
  • 　女子４９キロ級　スナッチで７６キロに失敗した三宅宏実＝東京国際フォーラム
　女子４９キロ級が行われ、ロンドン五輪銀メダル、リオデジャネイロ五輪銅メダルの三宅宏実（いちご）はスナッチで７４キロを挙げたが、ジャークで３回とも失敗し記録なしに終わった。
　侯志慧（中国）がスナッチ９４キロ、ジャーク１１６キロのトータル２１０キロで優勝した。

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