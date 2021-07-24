◇24日 第103回全国高校野球選手権三重大会準決勝 津田学園3―2宇治山田商（四日市市営霞ケ浦第一）

津田学園が宇治山田商に競り勝ち、2大会連続となる夏の甲子園出場に王手をかけた。

1回に先制を許した津田学園は直後に2番・犬飼慎之介内野手（3年）のソロ本塁打で同点。2回に勝ち越したものの、7回に追いつかれたが、直後の7回2死二塁で3番・神田剛志内野手（2年）の一塁強襲の適時内野安打で再び勝ち越し。6回から2番手登板していたエース・上野隼希投手（3年）がリードを守り切り、前回2019年も準決勝で対戦した宇治山田商を振り切った。

津田学園は、準決勝第2試合の三重―津商の勝者と26日の決勝で対戦する。