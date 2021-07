東京五輪開会式

東京オリンピックの開会式が23日、東京・国立競技場で行われた。選手団の入場行進曲では『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』など、日本発のゲーム曲が使用され、「ドラクエ」のワードが世界トレンド1位にランクイン。各国の参加選手を“英雄”“勇者”に例えたような演出にネット上では「国の勇者が集結!」「選手全員が勇者にしか見えない!」などの声があがっている。

東京五輪の開会式の演出ではMISIAによる「君が代」独唱と国旗掲揚、コロナ禍でなくなった人たちに向けて追悼式も行われ、俳優・ダンサーの森山未來が犠牲者に捧げるパフォーマンスを披露した。また、各国選手団の入場行進曲は日本発のゲームのテーマ曲で『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』『モンスターハンター』などの曲が流れた。

選手団の入場曲がゲーム曲だったことにネット上では「やるやん!日本らしい演出」「ドラクエの曲からスタートとか、ワクワクするわ!」「冒険感がすごいよね!いい!」「最高!」などと反応。また、『ドラクエ』や『FF』など、勇者や英雄が登場するタイトルのゲーム曲が使われたことで「『皆1人1人が勇者』素敵なメッセージ性だね~」「ドラクエやらFFの曲が流れて驚いた。選手は勇者。」「五輪に出る選手達は勇者だよね…!」「各国の英雄たちが集結!東京五輪サイコー!」「かっこいいわ!」「選手が1、2人しかいない国もあるけれど、国の英雄感がすごい」などと歓喜の声があがっている。

■選手入場で流れたゲーム音楽は以下の通り。

ドラゴンクエスト「序曲:ロトのテーマ」

ファイナルファンタジー「勝利のファンファーレ」

テイルズオブシリーズ「スレイのテーマ~導師~」

モンスターハンター「英雄の証」

キングダムハーツ「Olympus Coliseum -The Shining Sun」

クロノ・トリガー「カエルのテーマ」

エースコンバット「First Flight」

テイルズオブシリーズ「王都-威風堂々」

モンスターハンター「旅立ちの風」

クロノ・トリガー「ロボのテーマ」

ソニック・ザ・ヘッジホッグ「Star Light Zone」

ウイニングイレブン「eFootballwalk-on theme」

ファイナルファンタジー「MAIN THEME」

ファンタシースターユニバース「Guardians」

キングダムハーツ「Hero’s Fanfare」

グラディウス「01 ACT I-1」

ニーア「イニシエノウタ」

サガシリーズ「魔界吟遊詩-サガシリーズメドレー2016 」

ソウルキャリバー「The Brave New Stage of History」

関連キーワード アニメ