東京五輪開会式

東京オリンピックの開会式が23日、東京・国立競技場で行われ、『ドラゴンクエスト』をはじめ、日本を代表するゲーム音楽が流れるなか、各国の選手たちが入場した。

■選手入場で流れたゲーム音楽は以下の通り。

ドラゴンクエスト「序曲:ロトのテーマ」

ファイナルファンタジー「勝利のファンファーレ」

テイルズオブシリーズ「スレイのテーマ~導師~」

モンスターハンター「英雄の証」

キングダムハーツ「Olympus Coliseum -The Shining Sun」

クロノ・トリガー「カエルのテーマ」

エースコンバット「First Flight」

テイルズオブシリーズ「王都-威風堂々」

モンスターハンター「旅立ちの風」

クロノ・トリガー「ロボのテーマ」

ソニック・ザ・ヘッジホッグ「Star Light Zone」

ウイニングイレブン「eFootballwalk-on theme」

ファイナルファンタジー「MAIN THEME」

ファンタシースターユニバース「Guardians」

キングダムハーツ「Hero’s Fanfare」

グラディウス「01 ACT I-1」

ニーア「イニシエノウタ」

サガシリーズ「魔界吟遊詩-サガシリーズメドレー2016 」

ソウルキャリバー「The Brave New Stage of History」

関連キーワード ゲーム