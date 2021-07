BTS『Butter』(BIGHIT MUSIC/7月13日発売) (C)BIGHIT MUSIC

男性7人組グループ・BTSの『Butter』が、初週19.5万枚を売り上げ、7月20日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

1位: Butter / BTS

2位: 11という名の永遠の素数 / 22/7

3位: Up & Down / GENERATIONS from EXILE TRIBE

4位: LoveLive! Sunshine!! Tsushima Yoshiko First Solo Concert Album ~in this unstable world~ / 津島善子(小林愛香)from Aqours

5位: BTS, THE BEST / BTS

6位: 松本 隆 作詞活動50周年トリビュートアルバム「風街に連れてって!」 / Various Artists

7位: Hot Sauce:NCT DREAM Vol.1 / NCT DREAM

8位: WOW!!シーズン / 豆柴の大群

9位: にこにこねくと! / ハロー、ハッピーワールド!

10位: 貴方を不幸に誘いますね / ツユ

