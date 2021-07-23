7/26付週間アルバムランキング1位はBTSの『Butter』
2021年7月23日 17時00分 (7月23日 17時05分更新)
男性7人組グループ・BTSの『Butter』が、初週19.5万枚を売り上げ、7月20日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Butter ／ BTS
2位： 11という名の永遠の素数 ／ 22/7
3位： Up & Down ／ GENERATIONS from EXILE TRIBE
4位： LoveLive! Sunshine!! Tsushima Yoshiko First Solo Concert Album ～in this unstable world～ ／ 津島善子(小林愛香)from Aqours
5位： BTS, THE BEST ／ BTS
6位： 松本 隆 作詞活動50周年トリビュートアルバム「風街に連れてって!」 ／ Various Artists
7位： Hot Sauce:NCT DREAM Vol.1 ／ NCT DREAM
8位： WOW!!シーズン ／ 豆柴の大群
9位： にこにこねくと! ／ ハロー、ハッピーワールド!
10位： 貴方を不幸に誘いますね ／ ツユ
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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