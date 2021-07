Snow Man「HELLO HELLO」(エイベックス・トラックス/7月14日発売)

男性9人組グループ・Snow Man(スノーマン)の最新シングル「HELLO HELLO」(ハローハロー)が、初週80.6万枚を売り上げ、7月20日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: HELLO HELLO / Snow Man

2位: 君はこの夏、恋をする / ≠ME

3位: あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season2 指先のアリアドネ / Crazy:B(天城燐音(阿座上洋平),HiMERU(笠間淳),桜河こはく(海渡翼),椎名ニキ(山口智広))

4位: BORDER:儚い(Given-Taken[Japanese Ver.]) / ENHYPEN

5位: Swinging! / QU4RTZ[中須かすみ(相良茉優),近江彼方(鬼頭明里),エマ・ヴェルデ(指出毬亜),天王寺璃奈(田中ちえ美)]

6位: THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 04(クライマックスアイランド) / 放課後クライマックスガールズ

7位: Grandeur / Snow Man

8位: ごめんねFingers crossed / 乃木坂46

9位: WITHOUT ME/BREAK IT DOWN / GYROAXIA

10位: 君とどこかへ行きたい / HKT48

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

