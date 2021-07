300円を中心にした手頃な価格と、デザイン性の高さが人気の雑貨ブランド「3COINS」(スリーコインズ)。そんな3COINSが、ピクサー映画のキャラクターをデザインした限定アイテムを本日より全国の3COINSで発売。

ピクサー限定アイテム第一弾は、子どもにも大人にも人気の高い『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『カーズ』のキャラクターが登場。大人も使いやすいシンプルなデザインが特長だ。毎日使えるエコバッグやサコッシュ、おうち時間を楽しめるマグカップやプレートなど20種類50アイテムがラインナップ。全て3COINSでしか購入できない限定アイテムとなっている。なかにはキャラクターデザインの透明ポーチ入り靴下など、ギフトにもおすすめのアイテムも揃う。

また、3COINS公式通販「PAL CLOSET」(パルクローゼット)では26日より発売。『エコバッグ大(3種/各880円)』『ステンレスボトル(3種/各1,100円)』といった通販限定のアイテムも用意されている。

ピクサー限定アイテムは、全国の3COINS(3COINS+plus、colle、3COINS OOOPS!、3COINS station、ASOKO+3COINS含む)で発売。発売初日の22日は、購入希望者に事前抽選を実施。なお、3COINS公式通販「PAL CLOSET/パルクローゼット」では26日より発売。8月28日にコラボ第二弾が予定されている。



(C)Disney/PixarMR.POTATO HEAD & MRS.POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission.(C)Hasbro. All Rights Reserved.(C)POOF-Slinky,LLC

関連キーワード その他