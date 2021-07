昨年、日本各地(愛媛・大阪・茨城など)での異例の長期ロケ撮影が行われたハリウッドの大ヒットアクション映画『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』の公開日が、10月22日(ニンニンの日)に決定。雨が降りしきる東京の夜景に、銃と刀を手にしたスネークアイズをダイナミックにとらえ、“漆黒の忍、出陣”のコピーが躍る日本版オリジナルポスターが解禁となった。

世界的な人気を誇るアクションフィギュアをもとに映画化され、ハイテクガジェットや特殊マシンを駆使し世界を守る最強の戦闘エキスパートチーム「G.I.ジョー」と、世界支配を目論む悪の組織「コブラ」の戦いを描き、日本をはじめ全世界でメガヒットを記録した大ヒットアクション映画『G.I.ジョー』。

ファン待望の最新作となる『G.I.ジョー:漆黒のスネーク・アイズ』では、刀と銃を武器に戦い「G.I.ジョー」最強の戦闘能力を持つシリーズ人気No.1の漆黒の忍者ヒーロー“スネークアイズ”が主人公に。若き日のスネークアイズが“未曾有の忍者テロ”に挑む、かつてない忍者大戦の幕が開く。漆黒のマスクで正体を隠し、これまで謎に包まれてきた、スネークアイズ誕生の秘密も明らかに。

オリジナルポスターにも写っているお台場、東京タワーをはじめ、世界遺産の姫路城や岸和田城などで、約2ヶ月間にわたる長期ロケ撮影を敢行。日本全土を巻き込む初のハリウッド大作として熱視線が注がれている。

スネークアイズを演じるのは、『クレイジー・リッチ!』(2018年)のヘンリー・ゴールディング、ライバルとなるストームシャドー役に小路アンドリュー、日本から、『関ケ原』(17年)の平岳大、海外を中心に活躍する注目の女優・安部春香、圧巻の存在感を放つ石田えりが出演。映画「るろうに剣心」シリーズの谷垣健治が、ハリウッド初のアクション監督を務める。刀や忍びなど日本独自の殺陣と最新の映像技術が融合した、いまだかつてない圧巻のアクションシーンに期待が高まる。

(C)2021 Paramount Pictures. Hasbro, G.I. Joe and all related characters are trademarks of Hasbro. (C) 2021 Hasbro. All Rights Reserved.

関連キーワード 映画