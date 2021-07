FIVE NEW OLD・HIROSHI×Rin音、2ショット写真

4人組バンド・FIVE NEW OLDのアルバム『MUSIC WARDROBE』収録曲「Summertime」が、人気の若手ラッパー・Rin音をフィーチャリングアーティストに迎えた「Summertime (feat. Rin音)」として28日に配信リリースされる。

同曲は、玉城ティナ出演『サンカット(R)プロディフェンス』の新商品CMソングにも起用されており、今回の「Summertime (feat. Rin音)」は、「Summertime (feat. Rin音)」と原曲、リミックス2曲が入った4曲入りEPとして配信される。

リミックスにはメンバーと親交の深いMONJOE(DATS)による真夏を感じるアッパーなものや、夏の終わりのチルな雰囲気を表現したメンバーのセルフリミックスも収録されており、まさに様々な“Summertime”を切り取った作品だ。

ボーカル&ギターのHIROSHIは「Rin音君とコラボさせて頂いて、まず言葉選びのセンスと耳ざわりの良さのバランス感覚に感動しました。“Summertime”は『コロナ渦での夏』をテーマに現状と今までの夏とのギャップを書いた曲だったんですけど、Rin音君のリリックがその世界観をグッと拡張してくれていて、英詞のストーリーに呼応するような節が潜んでいるのが楽曲へのリスペクトを感じて嬉しかったです」と絶賛。

Rin音も「今回の楽曲は、いつもとは違う僕の楽曲になっていると思います! FIVE NEW OLDさんの世界観の中で僕の世界観がうまく混ざり合う様を是非とも沢山聴いて感じ取ってくれると嬉しいです」と自信を見せている。

リリース翌日の7月29日には恵比寿リキッドルームにて『FIVE NEW OLD ” Summertime EP” Release One Man TIE-DYE LIVE SHOW ”』を開催。チケットは7月22日午前10時~一般販売。

