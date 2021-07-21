『リアルジャイアンツカップ』スタメン決定 元木軍・二岡軍・阿部軍、巨人ナンバーワンはどのチームか
2021年7月21日 12時35分
巨人の1軍、2軍、3軍混合対抗戦「リアルジャイアンツカップ」が21日、東京ドームで午後12時45分にプレーボール。3チームが先攻、中攻、後攻という形で7イニング制で実施される。スタメンは以下の通り。
【先攻・元木軍】
1番・一塁・若林
2番・遊撃・増田大
3番・二塁・北村
4番・DH・大城
5番・右翼・陽
6番・中堅・重信
7番・左翼・立岡
8番・捕手・小林
9番・三塁・加藤廉
1番・一塁・若林
2番・遊撃・増田大
3番・二塁・北村
4番・DH・大城
5番・右翼・陽
6番・中堅・重信
7番・左翼・立岡
8番・捕手・小林
9番・三塁・加藤廉
【中攻・二岡軍】
1番・遊撃・湯浅
2番・中堅・松原
3番・左翼・石川
4番・一塁・香月
5番・捕手・岸田
6番・右翼・山下
7番・三塁・平間
8番・二塁・増田陸
9番・DH・萩原
1番・遊撃・湯浅
2番・中堅・松原
3番・左翼・石川
4番・一塁・香月
5番・捕手・岸田
6番・右翼・山下
7番・三塁・平間
8番・二塁・増田陸
9番・DH・萩原
【後攻・阿部軍】
1番・遊撃・中山
2番・二塁・広岡
3番・中堅・丸
4番・DH・中島
5番・三塁・秋広
6番・一塁・ウレーニャ
7番・右翼・八百板
8番・左翼・菊田
9番・捕手・喜多
1番・遊撃・中山
2番・二塁・広岡
3番・中堅・丸
4番・DH・中島
5番・三塁・秋広
6番・一塁・ウレーニャ
7番・右翼・八百板
8番・左翼・菊田
9番・捕手・喜多
◇ ◇ ◇
（先攻・登板投手）先発・桜井、2回以降の登板予定は今村、井納、戸田、田中豊、堀岡、沼田
（中攻・登板投手）先発・今村、2回以降の登板予定は井納、畠、直江、古川、山本、谷岡
（後攻・登板投手）先発・桜井、2回以降の登板予定は畠、直江、戸田、戸根、横川、平内
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