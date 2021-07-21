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『リアルジャイアンツカップ』スタメン決定 元木軍・二岡軍・阿部軍、巨人ナンバーワンはどのチームか

2021年7月21日 12時35分

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スコアボードのビジョンに表示された3チームのスタメン

スコアボードのビジョンに表示された3チームのスタメン

　巨人の1軍、2軍、3軍混合対抗戦「リアルジャイアンツカップ」が21日、東京ドームで午後12時45分にプレーボール。3チームが先攻、中攻、後攻という形で7イニング制で実施される。スタメンは以下の通り。
　【先攻・元木軍】
　1番・一塁・若林
　2番・遊撃・増田大
　3番・二塁・北村
　4番・DH・大城
　5番・右翼・陽
　6番・中堅・重信
　7番・左翼・立岡
　8番・捕手・小林
　9番・三塁・加藤廉
　【中攻・二岡軍】
　1番・遊撃・湯浅
　2番・中堅・松原
　3番・左翼・石川
　4番・一塁・香月
　5番・捕手・岸田
　6番・右翼・山下
　7番・三塁・平間
　8番・二塁・増田陸
　9番・DH・萩原
　【後攻・阿部軍】
　1番・遊撃・中山
　2番・二塁・広岡
　3番・中堅・丸
　4番・DH・中島
　5番・三塁・秋広
　6番・一塁・ウレーニャ
　7番・右翼・八百板
　8番・左翼・菊田
　9番・捕手・喜多
　　◇　　◇　　◇
　（先攻・登板投手）先発・桜井、2回以降の登板予定は今村、井納、戸田、田中豊、堀岡、沼田
　（中攻・登板投手）先発・今村、2回以降の登板予定は井納、畠、直江、古川、山本、谷岡
　（後攻・登板投手）先発・桜井、2回以降の登板予定は畠、直江、戸田、戸根、横川、平内

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