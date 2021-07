嵐の『ウラ嵐BEST 1999-2007』が、7月16日の配信開始から3日間の集計で、初週DL数1.3万DL(12,756DL)を記録し、7月21日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

さらに、同ランキングの2位には初週DL数1.3万DL(12,708DL)で『ウラ嵐BEST 2016-2020』、3位には初週DL数1.2万DL(11,949DL)で『ウラ嵐BEST 2008-2011』、4位には初週DL数1.2万DL(11,500DL)で『ウラ嵐BEST 2012-2015』が続き、嵐のライブDVD&Blu-ray『アラフェス2020 at 国立競技場』が7月28日に発売されることを記念して配信されたカップリング曲のベスト盤『ウラ嵐BEST』がTOP1~4を占めた。

また、同ランキングの5位には『5×20 All the BEST!! 1999-2019 (Special Edition)』が初週DL数0.4万DL(4,015DL)でランクインし、嵐が「オリコン週間デジタルアルバムランキング」史上初となるTOP5独占【※】を記録した。

【※】「オリコン週間デジタルアルバムランキング」のTOP3独占、TOP4独占、TOP5独占 いずれも史上初

・「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2021/7/26付:集計期間:2021年7月12日~7月18日)>

関連キーワード 音楽